Bad Laer. Ein ungewöhnliches Bild bot sich Spaziergängern im Bad Laerer Kurpark: Knapp 80 Schüler und Dozenten sowie Schulleitung und Geschäftsführung der Eva-Hüser-Physiotherapieschule absolvierten mit dem Yoga-Experten Ashwani Bhanot unter freiem Himmel Surya Namaskar, den Sonnengruß.

Surya Namaskar ist eine Abfolge von Positionen, deren konzentrierte, ruhige Durchführung sich positiv auf Körper wie Geist auswirkt. Zum Lehrplan der Physiotherapie zählt Yoga eigentlich nicht. Doch wer in einem Gesundheitsberuf steht oder diesen erlernt, der sollte die eigene Gesundheit nicht außer Acht lassen, ist Carola Scheffold, Inhaberin und Geschäftsführerin der Eva-Hüser-Physiotherapieschule, überzeugt: „Die Schüler müssen lernen, auch Selbstfürsorge zu betreiben, damit sie an diesem Beruf lange Freude haben.“

Yoga kann dabei, so die Erkenntnis der Teilnehmer im Kurpark, einen willkommenen Ausgleich zur fordernden Tätigkeit bieten. Es kräftige den Körper, fördere Stabilität, Beweglichkeit, Balance wie auch das Herz-Kreislauf-System, erfuhren sie buchstäblich am eigenen Leib. Bei einem Sonnengruß im Kurpark soll es deshalb nicht bleiben. Ab dem kommenden Schuljahr steht Schülern wie Dozenten allmorgendlich vor dem Unterricht ein 90-minütiges Yoga-Angebot offen.

Über den Tellerrand blicken

Eine Kooperation mit dem Osnabrücker Yoga-Studio ermöglicht die Bereicherung des Schulalltags. Ohnehin blickt die Eva-Hüser-Physiotherapieschule für eine umfassende und qualitativ hochwertige Ausbildung ihrer Schüler immer wieder über den Tellerrand des festgelegten Curriculums hinaus: „Es ist unser Ansatz, den Schülern neben der Vermittlung von reinem physiotherapeutischen Fachwissen möglichst viele Einblicke in Randgebiete der Physiotherapie zu ermöglichen“, erklärt Carola Scheffold. Praxisprojekte wie die Hippotherapie, die Leistungsdiagnostik und Trainingswissenschaft in Kooperation mit dem VfL Osnabrück oder nun auch Yoga geben dabei wertvolle Impulse.

Näheres erfahren Interessierte beim Informationsabend am Mittwoch, 21. August, ab 18 Uhr in den Räumen der Eva-Hüser-Physiotherapieschule. Wer sich für die schulgeldfreie Physiotherapieausbildung interessiert, ist außerdem eingeladen, unter Telefon 05424/1742 einen Schnuppertag an der Hüser-Schule zu vereinbaren oder die Website der Schule unter www.hueserschule.de zu besuchen. Wer die Physiotherapie einmal von der anderen Seite betrachten möchte, der ist unter dem Instagram-Account @hueserphysio und dem #hueserphysio an der richtigen Adresse. Dort kommen all jene zu Wort, die selbst schon einmal Hilfe brauchten und Erfahrungen mit der Physiotherapie gemacht haben.