Bad Laer. Er kam, sah und machte dann kurzen Prozess: Am Ende dauerte das Adlerschießen auf dem Bad Laerer Blomberg nur wenig mehr als eine halbe Stunde, weil Holger Knemeyer für eine schnelle Entscheidung sorgte. Seit Montag regiert er gemeinsam mit Königin Sonja Höpke als neuer Schützenkönig den BSV Bad Laer.

Hinter dem ganzen steckte ein großer Plan. Denn wie ließe sich seine 25-jährige Mitgliedschaft im Bürgerschützenverein besser krönen als mit der Königwürde? Doch die Teile des Adlers fielen in schneller Folge. Gerade einmal 120 Schuss mit dem Kleinkaliber waren abgefeuert, als Holger Knemeyer deshalb zum „Dicken“ griff. Ein Treffer mit dem Schrotgewehr reichte aus, um den Rumpf mitsamt der Flügel zu Boden zu bringen und aus dem Wunsch königliche Wirklichkeit zu machen.

Seine Regentschaft trat der BSV-Vizepräsident am Montagabend gemeinsam mit Königin Sonja Höpke an. Den Hofstaat der Majestäten bilden Karin Knemeyer und Stefan Höpke, Adriane und Oliver Brandt, Karin und Frank Vöge, Susann und Hubert Schowe, Yvonne und Lars Obermeyer, Nicole und Siegfried Wellmeyer, Anne und Johannes Eichholz, Sandra und Dietmar Hemsath, Afra und Wilhelm Wellmeyer, Sigrid und Andreas Pille, Christiane und Ralf Aringsmann, Andrea und Hermann Pues, Beate und Anton Schwöppe, Marion Steinkamp und Andreas Eichholz sowie Natalia Kret und Johannes Mönter.

„Ich kröne nicht nur meinen Vizepräsidenten. Ich kröne einen Freund“, bekannte Präsident Hermann Pues zum Höhepunkt eines Schützenfestes, das in besonderer Weise das Miteinander und die Gemeinschaft des BSV unter Beweis stellte. Denn zwei Tage zuvor war das heftige Unwetter auch über den Blomberg hereingebrochen. Umgeknickte Sonnenschirme, weggeschwemmter Kies und ein Zelt, dessen Wände sich in Wasserballons verwandelt hatten: Viele, viele Hände packten spontan an, um den Festplatz noch am Samstagnachmittag für die abendliche Zeltparty wieder herzurichten.

Ebenfalls viele Helfer waren auch am Sonntag im Einsatz, um ein tolles Kinderschützenfest für die jungen Festbesucher zu organisieren. Den Kampf um die Kinderkönigswürde entschied dabei Lina Hiltermann für sich. Die Bad Laerer Jugend regiert sie nun gemeinsam mit Prinzregent Philipp Bell. Im Hofstaat des jungen Königspaares stehen Niclas Bell und Laura Lemper, Clemens Hiltermann und Ilka Blümke, Johannes Steinkamp und Noemi Gartfelder sowie Henrik Bürger und Finja Wesselkock.

Und wenn die Bürgerschützen feiern, ist der ganze Ort mit dabei. Ein äußeres Zeichen der Verbundenheit sind die festlich geschmückten Straßen. Eine Anerkennung für die schönste Dekoration erhielten in Form jeweils eines 30-Liter-Fässchens Bier diesmal die Bachstraße und das „Drei-Firmen-Eck“. Über je ein Fässchen Gerstensaft vom befreundeten BSV Schwege und dem eigenen Verein freute sich unterdessen die 1. Kompanie: Sie feierte mit dem Schützenfest zugleich ihr 30-jähriges Bestehen.