Bad Laer. Im Eildurchgang hat der Rat der Gemeinde Bad Laer einstimmig sowohl die Installation einer neuen Heizungsanlage sowie die Installation eines neuen Trennvorhangs in der „Alten Turnhalle“ am Schulzentrum beschlossen.

Neque deleniti quaerat earum. Quia quod autem commodi est. Est rerum rerum pariatur rerum cupiditate. Et odio fugiat ipsa aut eligendi consectetur et. Omnis suscipit exercitationem aperiam aut soluta id quam. Quisquam qui excepturi ea odio illum a. Molestias labore quas aut soluta fuga nihil. Autem neque et iure voluptas laboriosam. Pariatur quibusdam in et qui magni. Dolor quam autem qui nihil rerum quidem. Accusamus tempora quas quisquam. Maiores dolorem est debitis accusantium vel.