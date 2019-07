Bad Laer. An der Bad Laerer Adlerstraße haben Experten Nester des Eichenprozessionsspinners abgesaugt. Zuvor machte ein Warnschild auf den Befall eines Baumes aufmerksam.

„Auch die Gemeinde Bad Laer verzeichnet aktuell mehr Meldungen aus der Bevölkerung als noch im Jahr 2018. Eine Konzentration auf einen bestimmten Bereich lässt sich aktuell nicht feststellen, ein Befall tritt an verschiedenen Einzelstellen über das Gemeindegebiet auf", teilte Bürgermeister Tobias Avermann auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Das „Grüne Team“ der Gemeinde sei zu erhöhter Aufmerksamkeit angehalten, es gingen aber auch Hinweise aus der Bevölkerung ein. Der Empfehlung des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes folgend, lässt Bad Laer die Nester durch Fachleute bekämpfen und beseitigen.

Ordnungsamt priorisiert die Fälle

"Diese sind derzeit so ausgelastet, dass in jedem Fall zunächst nach dem Bekanntwerden eine entsprechende Beschilderung erfolgt. Unabhängig davon nimmt der Fachbereich Ordnung & Soziales der Gemeindeverwaltung eine Priorisierung vor", so Avermann. Eine möglichst sofortige Bekämpfung erfolgt in sensiblen Bereichen wie dem Schulgelände, stark frequentierten Schulwegen und Wohnstraßen, also überall dort, wo mit erhöhtem Fußgänger- und Radverkehr zu rechnen ist. Die Gemeinde ruft die Bevölkerung zusätzlich dazu auf, das Kontaktrisiko zu minimieren.

Wer einen Befall mit dem Eichenprozessionsspinner auf öffentlichen Flächen bemerkt, sollte diesen bei der Gemeinde bei Daniel Burghard melden: Telefon 05424 2911-50, E-Mail burghard@bad-laer.de. Weitere Auskünfte zu den gesundheitlichen Risiken gibt es beim Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück (0541/ 501-3120) sowie beim Landesgesundheitsamt.

Mit dem Thema auseinandersetzen

„Für wichtig halte ich eine gemeinsame Aufklärung zu der Thematik", betont der Bad Laerer Bürgermeister. "Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu der berechtigten Annahme zu kommen, dass es sich bei der steigenden Population an Eichenprozessionsspinnern zu dieser Jahreszeit vermutlich um eine weitere Auswirkung der zunehmend milderen Winter- und trockenen Sommermonate handelt. Ebenso wie die Aufrufe zum Wassersparen oder angesichts der steigenden Waldbrandgefahr kommen wir nicht umhin, uns alle mit diesen Themen intensiver auseinanderzusetzen.“