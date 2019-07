Bad Laer. Bei frischen Temperaturen nutzten am Samstagmorgen 20 Leute zumeist mittleren Lebensalters die Chance, im Kurpark von Bad Laer in einer unverbindlichen Trainingsstunde klassisches Hatha-Yoga kennenzulernen.

Unter dem Motto „Yoga tut gut“ hatte Yoga- und Entspannungslehrerin Anne Hagedorn in Kooperation mit der Bad Laer Touristik Gäste und Bürger zum freien Yoga für Geübte und Ungeübte eingeladen. In der inspirierenden Umgebung der Parkanlage ermunterte sie die Teilnehmer zu einfachen Trainingseinheiten, die keine Vorkenntnisse erfordern.

Zunächst ging es um den Bodenkontakt mit bloßen Füßen auf der Yogamatte und die Wahrnehmung des eigenen Körpers: „Stellen Sie sich am Scheitelpunkt Ihres Kopfes einen Faden vor, an dem Sie sich sanft in die Länge ziehen“, forderte Hagedorn zu Streck- und Dehnungsbewegungen auf. Andere Übungen kreisten um die Lockerung von Faszien, Wahrnehmung der Körpermitte oder Stimulation der Thymusdrüse. Selbst Lachyoga kam angesichts der niedrigen Temperaturen zum Aufwärmen ins Spiel.

Im Mittelpunkt aber standen Atemübungen wie der „Gruß an die Energie“, in der mittels einer mehrfach wiederholten Abfolge von Streck- und Entspannungsübungen „Energie eingeatmet“ und „aus dem Boden gezogen“ wurde. Auch Kräftigungsübungen wie „Katzenbuckel“, „Pferderücken“ und „herabschauender Hund“ fanden bei den Übenden großen Anklang.

„Beim Yoga geht es unter anderem darum, im Hier und Jetzt zu sein, nicht etwa drei Schritte voraus“, betonte die Yogalehrerin, die in ihrem Unterricht auf jeglichen Leistungsdruck verzichtet. Yoga ist gemäß ihrer Überzeugung „weder Sport noch Akrobatik, vielmehr der Weg zur eigenen Mitte und eine Oase des Seins in unserer leistungsorientierten Gesellschaft“.

Diese Einstellung honorierten die Teilnehmer mit lebhaftem Abschluss-Beifall. Eine Kurzumfrage unter den Teilnehmern enthielt nur Lob, mehrere Anfängerinnen wollen beim nächsten Mal wiederkommen. „Yoga hält den Körper geschmeidig“, ist Irina Rütters Erfahrung, sie genoss das ungewohnte Ambiente unter Bäumen. Und Ralf Häusler aus Versmold nahm das Ferienangebot im Kurpark, von dem er aus der Zeitung erfahren hatte, gern wahr, weil seine Yoga-Trainerin gerade im Urlaub ist: „Da freut es mich umso mehr, dass ich in Bewegung bleibe.“

Auch am kommenden Samstag, 20. Juli, können Interessierte von 10 bis 11 Uhr an einer Yoga-Übungsstunde im Kurpark in der Nähe des Fitnessparcours teilnehmen.