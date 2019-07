Bad Laer. Ein schmissiges Konzert erlebten die Zuschauer im Haus des Gastes am Dienstagabend. Zu Gast war das Familienensemble Sa-e-itensprünge, bestehend aus Klaus-W. Görtz und seinen vier Töchtern, das einen teilweise fünfstimmigen Melodienreigen präsentierte und damit den Sommer und die Liebe feierte.

Die Sitzreihen waren fast bis auf den letzten Platz gefüllt, als das Familienquintett singend in den Veranstaltungssaal einzog und sich auf der Bühne platzierte. Mit einer Eigenkomposition stellten sich die fünf Familienmitglieder zunächst ihrem Publikum vor, Vater Klaus begleitete seine vier Töchter dabei auf der Zither.

Gegründet vor 19 Jahren

Gegründet hat sich das Quintett im Jahr 2000 anlässlich eines Auftritts bei einer Familienfeier. Doch schon schnell folgten Auftritte bei Kurkonzerten im Südkreis, genauso wie bei Ausstellungseröffnungen und Feiern. Das Repertoire der fünf Hobbymusiker umfasst weltliche und geistliche Musik von der Renaissance bis zur Moderne, Kirchen- und Volkslieder, Couplets, Lieder der Comedian Harmonists und Schlager. Aus diesem umfangreichen Repertoire hatten Klaus-W. Görtz und seine vier Töchter eine bunte Mischung mit nach Bad Laer gebracht und sich dabei vor allem auf die Titel gestürzt, die den Sommer und die Liebe zum Thema haben.

Kein Wunder also, dass Tochter Charlotte, begleitet vom Vater auf der Gitarre, mit Trude Herrs Schlager „Ich will keine Schokolade“ aus dem Jahr 1965 sogleich einen Gassenhauer zu Gehör brachte, mit dem sie unmissverständlich klarstellte: „Ich will keine Schokolade, gib mir lieber einen Mann!“ Und dass die große Liebe anfängt, wenn jemand Bossa Nova tanzen kann, besangen die vier Damen mit ihrem Vater anschließend in einer mitreißenden A-cappella-Version von „Schuld war nur der Bossa Nova“.

Publikum verzeiht Patzer

„Das ist live, wir fangen noch mal an“, beteuerte Tochter Silvia, als der Einsatz bei dem Lied „Wo sind deine Haare, August“ einfach nicht klappen wollte. „Mit zwei kleinen Babys hatten wir nicht viel Zeit zum Proben.“ Beim vierten Versuch hatten sich Vater und Töchter aber schließlich aufeinander eingestimmt, die Nummer klappte und das Publikum verzieh den Patzer mit kräftigem Applaus.

Nachdem sich die Zuschauer warmgeklatscht hatten, kamen sie auch schnell in Stimmung und ließen es sich nicht nehmen, bei Vico Torrianis Lied „In einer kleinen Konditorei“ zu summen und schließlich auch singend in den Refrain einzusetzen. Weiter im Programm ging es mit etlichen anderen Schlagerhits der 50er und 60er Jahre, auch Reinhard Meys „Über den Wolken“ durfte nicht fehlen, wenn es um den Sommer geht.

Doppeldeutigkeit des Namens

„Schließlich fliegt man im Sommer vielleicht mal mit dem Flugzeug in den Urlaub“, erläuterte der pensionierte Kreismusikschullehrer Klaus-W. Görtz, der auch wieder einmal die Doppeldeutigkeit des Namens des Gesangsquintetts erklärte: Weil er und seine Töchter während des Konzerts häufiger die Seiten wechseln, von Notenseiten singen und seine Gitarre und die Zither mit Saiten bespannt sind, habe der Name „Sa-e-itensprünge“ auf der Hand gelegen.