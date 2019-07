Bad Laer. „Wir betreuen als Ortsgruppe das Gewässer“, erklärt Frank Tietz vom Niedersächsisch-Westfälischen Anglerverein (NWA). um 80 Hektar Wasserfläche geht es dabei. Und eben auch den Heidesee. „Vor zehn Jahren haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns auch sozial engagieren wollen“, erläutert der 57-Jährige. Und so kam der Kontakt zwischen den Anglern und der Behindertenfreizeitgruppe „Flotte Käfer“ ins Rollen.

Jetzt fanden erneut 13 Männer und Frauen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren gemeinsam mit einer großen Schar an Betreuern den Weg an den Heidesee. Hier hatten die Angler bereits wieder für ein schattiges Plätzchen gesorgt. Und: für spannende Freizeitangebote.

Denn beim Sommerfest hatten die Gäste aus Tecklenburg und Lengerich nicht nur Gelegenheit, den Ausblick auf den See zu genießen und einem Schwan beim Starten und Landen zuzusehen. Dank der Kooperation mit der DLRG, diesmal vertreten durch die Ehrenamtler aus Georgsmarienhütte, konnten die Teilnehmer die Wasserexperten auch auf ihren Erkundungs- und Kontrollfahrten auf dem See begleiten.

Und als ob das nicht schon spannend genug wäre, hatten sich auch die Quad-Freunde aus Bad Laer unter der Regie von Lothar Rohde neuerlich nicht lumpen lassen. Zwar nur mit vier Quads, dafür aber erneut mit dem gemütlichen Anhänger für Passagiere, waren sie zum Heidesee gekommen, um die Gäste aus der Reihe der Freizeitgruppe mit auf kleine Runden um den See zu nehmen. Der Fahrtwindwar eine willkommene Abkühlung und die Ausfahrten eine Mordsgaudi.

„Wir machen elf Freizeitangebote im Jahr“, verriet Marita Hochschulte, Leiterin der „Flotten Käfer“, die sich vor 21 Jahren zusammengefunden haben, über das Jahresprogramm. „Drei Mal sind wir dafür dann auch, wie heute, außerhalb unterwegs“, so die Mitarbeiterin der DRK-Ortsgruppe Lienen. „Im Juli besuchen wir zum Beispiel den Barfuß-Parcours in Lienen“, berichtet sie. Und freut sich auch bereits auf den September: „Dann sind wir zum Grillen bei Familie Petersen in Lienen-Kattenvenne.“

Dort treffen die Teilnehmer vom Samstag auch wieder auf ihre Gastgeber. „Wir sind zum Grillen regelmäßig mit einer Delegation eingeladen“, erzählt Frank Tietz. 101 Mitglieder zählt die NWA-Ortsgruppe, die er vertritt, übrigens. Gemeinsam gegessen, getrunken und geplaudert wurde natürlich auch am vergangenen Samstag schon. Und dabei auch die Pläne für das nächste Mal gemacht. Quadfahrten selbstverständlich inklusive.