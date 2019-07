Bad Laer. Obwohl neben den üblichen Programmpunkten nur ein Thema auf der Tagesordnung stand, wurde in der vergangenen Sitzung des Bad Laerer Ausschusses für Bildung, Soziales und Sport hitzig debattiert. Dabei ging es um die Auftragsvergabe für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde.

Da der Vertrag mit dem bisherigen Partner, dem westfälischen Kinderdorf (WeKiDo), Ende des Jahres ausläuft, hatte man sich bereits in der Ausschusssitzung im Februar auf die Einsetzung eines Arbeitskreises verständigt, um ein effizientes Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren gewährleisten zu können. Aus diesem ging die Kinderhaus Wittlager Land gGmbH als Sieger hervor, die ihr Konzept nun im Ausschuss vorstellte: „Wir verfolgen eine Bedürfnis- und Interessenorientierte Jugendarbeit und wollen dabei nicht nur mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, sondern streben auch eine enge Kooperation mit den Schulen und Vereinen an“, verdeutlichte Geschäftsführer Tim Ellmer. Man wolle offene Hilfsangebote schaffen und bestehende Beratungsstrukturen nach Möglichkeit aufrechterhalten. Hinzu komme die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit. „Wir werden insbesondere auf die jungen Leute zugehen, die sich oftmals spätabends an öffentlichen Plätzen aufhalten, laute Musik hören und damit die Anwohner stören. Man muss versuchen mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um eine angemessene Lösung finden zu können“, so Jugendpflegerin Saskia Kreyenhagen.

Das Konzept stieß bei allen Anwesenden auf breite Zustimmung. Als Knackpunkt der anschließenden Diskussion stellte sich die Finanzierung heraus. Die Kosten würden sich auf 150.000 Euro pro Jahr belaufen bei einer Vertragslaufzeit von zunächst drei Jahren. Der Landkreis ist dabei mit knapp 20.000 Euro beteiligt. Die Gesamtaufwendungen enthalten laut Ellmer neben den Kosten für die Anstellung zweier ausgebildeter Vollzeitkräfte, weiterer Übungsleiter und Aushilfen beispielsweise auch die Durchführung der Ferienspiele und einen voll ausgestatteten Pkw. Ursprünglich war der Posten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit im Haushaltsplan mit 63.000 Euro beziffert worden.

„Natürlich würden wir hier an eine finanzielle Schmerzgrenze kommen. In den Kommunen gibt es auch durchaus Bestrebungen noch einmal auf den Landkreis zuzugehen, da dieser als Jugendhilfeträger mit in der Verantwortung ist. Wir stehen jetzt allerdings vor der Herausforderung, dass der bisherige Vertrag Ende des Jahres ausläuft und wir schauen müssen wie es weitergeht“, unterstrich Bürgermeister Tobias Avermann die gebotene Dringlichkeit.

Bedenken äußerte unter anderem Frank Hiltermann (CDU): „Aktuell gibt es in unserer Fraktion eine große Mehrheit, die sagt, dass eine solche Summe nicht ausgegeben werden kann. Die Kommune muss immer mehr übernehmen und für uns ist da vor allem der Landkreis in der Pflicht“ Es handele sich zwar nur um eine erste Wasserstandsmeldung, allerdings sehe man derzeit noch erheblichen Beratungsbedarf.

Die zu erwartenden Kosten nun als Überraschung zu werten, sei doch komisch, so Michael Geschwinde (Grüne): „Das zwei Vollzeitstellen mittlerweile absolut notwendig sind, war hinlänglich bekannt und daher hätte man wissen können in welche Richtung sich der Finanzierungsrahmen entwickelt.“

Laut Alois Diekamp (FDP) sei das Verhalten der CDU beschämend. Anstatt konstruktive Alternativen aufzuzeigen rede man wiederholt die erarbeiteten Ansätze kaputt. Die CDU habe schließlich auch Mitglieder in den Arbeitskreis entsandt und nicht zuletzt deshalb solle man den Ergebnissen Vertrauen entgegenbringen. Reinhard Keding (BBL) plädierte indes für ein mutiges Vorgehen: „Das Thema darf nicht an Parteistreitigkeiten scheitern. Wir haben eine überzeugende Perspektive und müssen uns nun im weiteren Verlauf einig sein.“

Die Beschlussvorlage wurde letztlich bei acht Zustimmungen und drei Enthaltungen von Frank Hiltermann, Roland Hemsath und Christoph Rosemann (alle CDU) zur Diskussion an den Rat weitergeleitet.