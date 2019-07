Die Kläranlage in Bad Laer (hier im Bild) ist genauso sanierungsbedürftig wie die in Glandorf. Foto: Archiv/Marius Paul

Bad laer. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Rat der Gemeinde Bad Laer einstimmig beschlossen, die Abwasserreinigung künftig gemeinsam mit der Nachbargemeinde in Glandorf durchzuführen. Der Glandorfer Rat war dabei schon in Vorleistung getreten und hatte eine entsprechende Erklärung bereits einstimmig beschlossen.