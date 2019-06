Bad Laer. Ehrenamtliche und Firmlinge in Remsede hatten hunderte Flammen gebastelt und damit die Decke der Pfarrkirche geschmückt. Die Intention der Freiwilligen war es, das Verständnis für den Heiligen Geist zu stärken.

"Während die Bedeutung der kirchlichen Feiertage Weihnachten und Ostern noch den allermeisten bekannt sein dürfte, fehlt vielen das Verständnis für den „Heiligen Geist“. Mit Geistern tun wir uns schwer, denn Geist ist nicht sichtbar, nicht fassbar", so Gemeindereferent Thomas Steinkamp. Ob Teamgeist, Feingeist, Zeitgeist oder Begeisterung, das alles sei in und zwischen den Menschen und Be-Geist“erung sei ansteckend, so wie Feuer und Flamme.

Thematisch passende Veranstaltungen

Mehrere Stunden waren 15 Ehrenamtliche und Firmlinge mit dem Aufbau der Installation beschäftigt. Um das Gewicht niedrig zu halten und die Illusion von scheinbar schwebenden Flammen zu erzeugen, wählte man als Tragekonstruktion ein enges Netz von Perlonschnüren, an denen die einzelnen Flammen aufgehängt wurden.





Der Flammenhimmel in Remsede wird noch mehrere Monate zu sehen sein. Im Laufe dieses Jahres sind thematisch passende Veranstaltungen geplant.