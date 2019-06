Bad Laer. Zahlreiche Projekte hat der Förderverein der Salzbach-Grundschule in Bad Laer in 25 Jahren erfolgreich umgesetzt.

"Ohne das Engagement des Fördervereins wäre unsere Schule nicht das, was sie heute ist", stellt Schulleiterin Frauke Leiß anlässlich des 25-jährigen Jubiläums fest. Mit einer kleinen Feierstunde sagten die Bad Laerer Grundschüler zusammen mit den Lehrern jetzt Dankeschön, auch wenn das eigentliche Jubiläum erst am 14. Juli ist, doch dann sind schon Ferien und da feiert man doch lieber vor.





Aktuell steht für den Förderverein die Schulhof-Neugestaltung im Fokus, aber begonnen hatte alles vor 25 Jahren im Jahr 1994 mit dem Wunsch vieler Eltern nach einer verlässlichen Grundschule. So organisierte man bis zur Umsetzung im Jahr 2000 aus den eigenen Reihen eine Randstundenbetreuung für die Grundschüler, damit diese nicht irgendwann, sondern zuverlässig die Schule besuchten. Aus diesem Anfang ist viel mehr geworden.





Die "Lesenacht" und das Aufstocken und Aktualisieren der Schulbücherei animieren die Kinder zum Lesen. Es werden Theatergruppen eingeladen, die mal zeigen, wie man sich gegen sexuelle Übergriffe wehrt, oder aber für die älteren Schüler ein englischen Theaterstück vorführen. Besonders beliebt ist der Mitmachzirkus, der immer wieder eingeladen wird. Es gibt Elternfrühstück, um zu zeigen, wie ein leckeres und gesundes Pausenbrot aussehen kann, aber auch zweimal im Jahr einen beliebten Flohmarkt.





Einige Mitglieder des Fördervereins helfen, die Außenanlagen gärtnerisch mit zu betreuen, andere organisieren für die Erstklässler eine Schulrallye, damit die ihre Schule richtig kennen lernen. Außerdem wurden Spielgeräte angeschafft, Spielkisten für die Pausen bestückt oder auch für jeden Klasse ein Trockenwagen angeschafft, auf dem die Kunstwerke der Schüler in Ruhe trocknen können. Für den Förderverein bietet das Jubiläum eine Chance, nicht nur den Kindern zu zeigen, was sie alles für sie getan haben und tun werden, auch die rund 250 Mitglieder erfahren nochmal, was ihr Engagement alles bewirken kann.