Bad Laer. Mit tosendem Beifall und gemeinsamen Tanzen auf der Bühne wurden am Sonntagabend die jungen Darsteller des Tanzmusicals „My Girl“ bedacht. 150 Besucher waren in der Aula der Geschwister-Scholl-Oberschule mächtig beindruckt.

Es war fast ein bisschen so, als konnten sie ihren Erfolg und ihre tolle Leistung selbst kaum fassen. Zum ersten Mal hatten sich die Teilnehmer der Tanz AG entschlossen, nicht nur eine Vorführung zu gestalten, sondern diese gleich zu einem ganzen Musical auszubauen. Story, Bühnenbild, Musikauswahl und die Choreografie hatten sie dabei ein Schuljahr lang einstudiert.Jetzt führten sie einem neugierigen Publikum vor, woran sie so ausdauernd gearbeitet hatten.







„My Girl“ hatten die 23 Mädchen und Jungen ihr Erstlingswerk dabei betitelt. Ob es Parallelen zu dem gleichnamigen Film gibt? „Nein“, erläuterte Tanja Weinberg. Die Lehrerin für Deutsch, Englisch und Sport – und selbst begeisterte Tänzerin - hatte die Regie für das Tanzmusical übernommen. „Es ist eine klassische Liebesgeschichte“, verriet sie vor der Premiere.







Und in der Tat: Da ist Oskar (Daniel Lakatos), der Cousin von Jason (Paul Kruse), der neu in die Stadt kommt. Erst lässt er sich mit der feschen Kylie (Azzurra Seri) ein. Doch kaum, dass Sophie (Dunja Ossege) auf dem Klavier spielt, ist es um Oskar geschehen. Nur: wie kann er Sophie kennenlernen? Und: wie schafft er es, Kylie die Wahrheit zu sagen?





Anzeige Anzeige

Gut, wenn es da – hier wie da – ebenso ideenreiche wie erfinderische Freunde gibt. Und so dauert es quasi nur eine Party und einen Abschlussball, bis Sophie und Oskar zum gemeinsamen Tanz und damit auch auf einen gemeinsamen Lebensweg kommen.





Unterschiedliche Musik-Genres haben sich die Oberschüler der Jahrgänge sieben bis zehn da für ihre Inszenierung ausgesucht. Rhythmen, die ihnen Raum für unterschiedliche Tanzstile ließen. Es wehte da, keine Frage, am Sonntagabend schon rund 60 Minuten lang ein Hauch von High-School-Musical durch die Aula.





Für ganz besondere Momente sorgten da zum einen die Solo-Einlagen. Zum anderen aber auch die Gesangs- und Instrumentaldarbietungen. Denn von Esmnanur Ince am Klavier und Marcel Arslan auf der Gitarre begleitet, brillierte Ilara Calzona bei den drei von ihr intonierten Gesangsstücken.





Am Ende gab es nicht nur eine Zugabe. Am Ende waren auch die Besucher aufgefordert, mit den Darstellern auf der Bühne zu tanzen. Und so gab es nach einem ordentlichen Applausregen und Premierengeschenken, die Konrektor Klaus Berdelmann überreichte, eine ausgelassene After-Show-Party.