Bad Laer. Mit Wasser sind sie bestens vertraut. Am Samstag näherten sich die Jugendfeuerwehren des Landkreises Osnabrück dem nassen Element allerdings auf eher unkonventionelle Weise: Das Floßbootrennen bildete eine der Disziplinen beim Sportturnier im Sole-Freibad.

Zum ersten Mal engagierte sich die noch junge Jugendfeuerwehr Bad Laer als Ausrichter für das traditionelle Sportturnier. „Geplant war das eigentlich zu unserem fünfjährigen Bestehen“, berichtete Gemeindejugendfeuerwehrwart Eric Schumacher. Doch auf eine entsprechende Anfrage der Kreisleitung hin sagte die 2015 gegründete Jugendwehr gerne zu. Aber was tun, wenn die Sporthalle wegen der Umbauarbeiten an den Umkleiden nicht zur Verfügung steht?

Das Team um Eric Schumacher machte aus der (Raum-)Not eine Tugend und verlegte in Abstimmung mit Gemeinde und Badbetreiber Lars Gehlhaar das Turnier kurzerhand ins Sole-Freibad. Insgesamt 21 Mannschaften von Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Landkreis Osnabrück folgten der Einladung und stellten sich auf dem Gelände der sportlichen Herausforderung. Bei Beachsoccer im Sand, Völkerball auf dem Rasen und als Highlight dem Floßbootrennen im Becken waren Fitness und Teamgeist gefragt.

Mit Strategie zum Sieg

Der Spaß an den Spielen und an der Gemeinschaft stand ganz oben auf der Prioritätenliste des Tages. „Aber natürlich will man auch gewinnen – vor allem gegen die Nachbar-Wehren“, räumte Schumacher ein. Und dazu reichten beim Floßbootrennen auf Zeit kraftvolle Schwimmzüge allein nicht aus. Die Erfahrungen des ersten Durchgangs nutzte die Jugendfeuerwehr Hasbergen deshalb für eine Strategiebesprechung am Beckenrand.

„Schön gerissen, Jungs! Habt ihr gut gemacht“, lobte „Trainer“ Felix Riemann sein Team und gab ihm gleich einen Tipp für den nächsten Durchgang mit: Ziehen und Schieben gleichzeitig hatte der Konkurrenz aus Oesede merklichen Schwung verliehen. Und erfolgreiche Teams lernen auch von ihren Mitstreitern. Das Siegerpodest hatte auch das Team aus Bad Iburg im Blick: „Ihr müsst durchgehend strampeln. Wir wollen das doch gewinnen“, kam die klare Anweisung an die beiden Schwimmer am Heck des Floßes.

Urkunden und Pokale gab es abschließend für alle teilnehmenden Mannschaften. Den Siegern in den drei Disziplinen gratulierte Bürgermeister Tobias Avermann zum sportlichen Erfolg. Dabei sicherte sich Hasbergen den ersten Platz im Floßbootrennen vor Bad Iburg und Oesede. Im Beachsoccer siegte Badbergen vor Bissendorf und Glandorf. Die meisten Punkte im Völkerball holte Georgsmarienhütte vor Bad Laer II und Bad Rothenfelde.