Bad Laer. Der Förderverein des St. Maria-Elisabeth-Hauses feierte jetzt seine Gründung vor 20 Jahren. Erstmals begegneten sich dabei die Mitglieder des Fördervereins außerhalb von obligaten Versammlungen, sagte Josef Strunk, der Vereinsvorsitzende.

Das Vorstandsteam hatte einen Ausflug zum Natura-Gart in Ibbenbüren und eine Kaffeetafel organisiert. Abends setzte man sich bei Grillgut und Getränken auch mit einigen Bewohnern des Hauses zusammen.

Förderverein ermöglicht Teilhabe

1999 gründete sich der Förderverein, zu dem sich damals überwiegend Eltern und Angehörige der Bewohner zusammenschlossen. Die Sozialkassen und der Staat übernehmen nicht jeden Bedarf der Bewohner, sagte Maria Beermann, die zweite Vereinsvorsitzende, zum Zweck des Förderinstrumentes.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe man durch den Verein eine Menge an Unterstützung leisten können, die das Leben der Hausbewohner bereichert und ihnen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. „Angeschafft wurden zum Beispiel behindertengerechte Fahrräder, die von den Bewohnern und Pflegern gefahren werden können“, schilderte Josef Strunk.

Sport und Gartenarbeit

Neben besonderen Ruhesesseln, gehörte etwa auch ein sogenanntes Inground-Trampolin dazu, dass wegen seiner Ebenerdigkeit auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Teilhabe an Gartenarbeiten sind für Rollifahrer ebenso möglich: Dazu bezahlte der Förderverein die Anschaffung von Hochbeeten.

Freizeiten und Weihnachtsfeier

„Und wir finanzieren die jährliche Freizeit mit, die die Bewohner mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen unternehmen“, erklärte Strunk. Eine Besonderheit daran: Die jungen Mitfahrer aus der katholischen Gemeinde von Bad Laer finanzieren ihre Teilnahme aus eigener Tasche.

Zuschüsse zahlten die Mitglieder des Fördervereins auch in der Adventszeit, wenn in einem Laerer Restaurant eine Weihnachtsfeier mit Bewohnern und Betreuern stattfindet.

Anzeige Anzeige

Spenden willkommen

Aktuell engagieren sich 88 Mitglieder im Förderverein. Da er den Status der Gemeinnützigkeit hat, können neben den Vereinsbeiträgen zwischen 15 und 30 Euro auch Spenden akquiriert werden. In der näheren Zukunft will man sich offensiver in der Öffentlichkeit präsentieren, sagte Strunk am Rande der Veranstaltung.

Das St.-Maria-Elisabeth-Haus ist eine Einrichtung der katholischen Wohlfahrtsverbandes Caritas. Geleitet wird das Haus von Bärbel Bührs-Brinker. Sie dankte dem Förderverein für die außerordentliche und weitreichende Unterstützung.

Derzeit leben in dem Haus 86 Frauen und Männer. Sie haben geistige Handicaps oder mehrfache körperliche Beeinträchtigungen. Die Bewohner leben in fünf Betreuungs- und Wohneinheiten.

Eine Tagesförderstätte mit 60 Plätzen bietet einen zweiten Lebensbereich für die Menschen, die nicht oder noch nicht in einer Werkstatt tätig sein können. Ambulante Wohnangebote gehören ebenso zu den Leistungen des St.-Maria-Elisabeth-Hauses.