Bad Laer. Westerwiede hat einen neuen Regenten: Mit einem entschiedenen Ja zu Amt und Würden nahm Patrick Wellmeyer am Pfingstmontag die Ehrenkette des Kinderkönigs entgegen. Als Kinderkönigin steht Edith Hammerlage an seiner Seite.

Der kurze Schauer eine Weile vor der Krönung konnte die sommerliche Feststimmung nicht trüben: Der ganze Ortsteil feierte gut gelaunt mit einem Verein, der einzigartig ist in der Region. Denn der Kinderschützenverein Westerwiede hat sich seit seiner Gründung vor 110 Jahren ganz dem Nachwuchs verschrieben. Weit über 300 Mitglieder zählt der Verein in seinem Jubiläumsjahr. Und von ihnen engagierten sich viele, um einmal mehr ein fröhliches Fest für die Kinder zu organisieren.





Ein Festumzug durch den Ortsteil läutete den bunten Nachmittag ein. Durch luftballongeschmückte Straßen fuhren die 13 Wagen zu Königspaar und Hofstaat. Auf dem Festgelände an den Westerwieder Bauernstuben zählten anschließend Kistenrollbahn, Hüpfburg und Karussell zu den umlagerten Anziehungspunkten. Und auch Clown Otti stattete dem Fest einen Besuch ab, das am Vortag mit Partystimmung für die „Großen“ begann. Die Band Odyssee sorgte für eine volle Tanzfläche. Am Rande des Parketts lieferten sich ambitionierte Wettkämpfer unter anfeuernden Rufen ein Kräftemessen im Armdrücken.

Mit leichtem Muskelkater im Arm nahm Präsident Ralf Rieger am Pfingstmontag dann die Krönung des neuen Königspaares vor. Mit dem 83. Schuss sicherte sich Patrick Wellmeyer die Regentschaft in Westerwiede. Zuvor traf Marlin Werner die Krone. Das Zepter ging an Mika Rademacher. Den Reichsapfel holte Gregor Rosendahl. Den Schweif und den rechten Flügel sicherte sich Jakob Rolf. Den linken Flügel brachte Patrick Wellmeyer zu Fall, bevor er am Rumpf erneut seine Treffsicherheit bewies.







Die Regentschaft liegt dem jungen König förmlich im Blut.Seine Mutter Carina Wellmeyer ist amtierende Schützenkönigin in Remsede. In Westerwiede regiert ihr Sohn nun mit Königin Edith Hammerlage. Im Hofstaat stehen Timon Witte und Lena Heuer sowie Jonas Witte und Emma Thiemann. Während die Westerwieder Jungs im Schießstand um die Teile des Adlers wetteiferten, bewiesen die Mädchen beim Preisschießen auf die Scheibe ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Insgesamt 35 Preisen waren dabei ausgelobt.

Die Auszeichnung als beste Schützin sicherte sich mit einer knappen 10 Jule Börger. Als Schießwartin engagiert sich seit der ersten Stunde Renate Heidgerken für das Preisschießen der Mädchen. Für ihren Einsatz verlieh ihr der Vereinspräsident die diesjährige Ehrenmedaille.