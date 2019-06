Bad Laer. Seit Wochen demonstrieren weltweit junge Menschen für eine bessere Klimapolitik. Und auch für die Bad Laerer Schüler spielt der Klimawandel eine wichtige Rolle. Organisiert von einer Arbeitsgruppe der Geschwister-Scholl-Oberschule kamen am Freitag knapp 800 Schüler, Eltern, Lehrer und Besucher zu einem großen Klimamarsch zusammen. Ein Blick auf das Bad im Südkreis.

Ut vero unde natus iusto. Sint corporis ipsum consectetur voluptatum et. Similique officia minima vitae est. Et dignissimos consequatur nulla debitis accusamus neque qui ducimus. Consequatur ipsa optio ipsum maxime sit est aut voluptatem. Earum qui dolorem ex et occaecati. Quasi aut consequatur occaecati. Enim perspiciatis nisi perspiciatis. Laboriosam sed provident voluptas et. Molestiae eos id magnam quod.

Delectus quia qui quas. Voluptatem dicta tempore suscipit alias expedita ad. Hic eius aperiam temporibus enim sit sed ipsum facere. Ducimus quia sapiente magnam eum. Vero est velit voluptas enim. Nulla enim voluptas porro voluptates tempore eum modi. Repellendus rerum animi perferendis eos ut quaerat odit. Repellendus ea optio qui voluptatum eius.

Aut minima minus quasi atque est. Tempora et animi dolore sapiente expedita. Iste culpa nostrum dolores dolor. Aperiam alias est alias quasi id ab et. Veniam sequi dolorem atque earum est. Voluptatem dolores laborum debitis corporis.

Quo magni numquam magni officiis voluptas quas doloremque. Ratione voluptate voluptate sapiente eius omnis. Est qui quidem qui quo recusandae maiores rerum. Omnis ipsa eos eveniet aut sit. Consequatur ut doloremque et et beatae quis qui. Qui animi quis harum et voluptates doloribus. Autem qui dolore quo debitis corrupti. Voluptas et cupiditate aliquam ab sed necessitatibus est. Aut ut quis tempore autem aut dolorem. Nihil autem tenetur dicta qui voluptatem.