Bad Laer. Ein klangvolles Jubiläum feierte der MGV Teutonia Müschen mit vielen Gratulanten im Saal Plengemeyer: Seit 120 Jahren pflegt der Chor den Gesang und die Geselligkeit.

„Ein solches Jubiläum ist in unserer schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich“, merkte Uwe Schäfer, Vorsitzender des Sängerbundes Teutoburger Wald, an.





Als Zeichen der Anerkennung folgte der Vorstand des Sängerbundes fast vollzählig der Einladung zum Jubiläumskonzert. Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte der stellvertretende Bürgermeister, Pastor i. R. Reinhard Keding.





„Singen macht die Seele froh“, weiß Keding aus eigener Erfahrung. In Müschen veranlasste diese Erkenntnis bereits vor 120 Jahren einige sangesfreudige Herren, unter der Leitung von Dorfschullehrer Otto Weber einen Gesangsverein zu gründen. 120 Jahre und ungezählte Auftritte später steht der MGV Teutonia Müschen noch immer auf der Bühne – heute unter der Leitung von Olga Dahlke. Bei seiner musikalischen Rückschau durfte das erste, damals einstudierte Lied natürlich nicht fehlen: „Der Lindenbaum“ von Franz Schubert hat im Bereich der klassisch-volksliedhaften Kompositionen seinen Reiz bis heute nicht verloren.

Moderner Schwung

Rund 100 Jahre später fand die in kontrastreiche Klangbilder verpackte Erkenntnis „Freude am Leben heißt Freude sich geben“ Eingang in das Repertoire des MGV. Doch zu ihrem Jubiläumskonzert gruben die Sänger nicht nur in der Schatzkiste der Historie. Mit heiteren Sätzen wie dem Loblied auf „Marina“ und dem süffig-anregenden „Chianti-Lied“ bewiesen sie auch modernen Schwung.

Einen musikalischen „Glückwunsch“ überbrachte zum Jubiläum der MGV Concordia Remsede. Denn „Mit Freunden feiern“ macht einfach mehr Spaß – vor allem dann, wenn diese Freunde schon beim Einmarsch mit Andreas Gabaliers „Hulapalu“ für mächtig Stimmung im Saal sorgen. Und die Sänger aus Remsede, die unter der ansteckenden Leitung von Irina Sterkel stehen, ließen den gesungenen auch gleich noch eine Reihe kulinarischer Präsente folgen.

Tanzeinlage und Duett

Freudig-temperamentvoll präsentierte sich mit „Balkanfeuer“ und „Kalinka“ der Salzbachchor, der sich mit dem MGV Teutonia neben der Musikbegeisterung auch die Dirigentin teilt. Mit ansteckendem Sound führte die Musikkapelle Bad Laer unter der Leitung von Wolfgang Hoerning nach der Pause in den zweiten Teil des Programms. Für den Jubiläumschor und seine Gäste hatten die Musiker unter anderen die größten Hits von Udo Jürgens im Gepäck.





Ein Duett der beiden Dirigentinnen und eine Tanzeinlage beim „Sonnenwalzer“ der vereinten Männerchöre: Das Konzertprogramm sparte nicht an auflockernden Überraschungen. Für die Besucher blieb es im Laufe des Abends nicht allein beim passiven Musikgenuss. Gemeinsam mit allen musikalischen Akteuren stimmten sie bei einem Potpourri bekannter Volks- und Wanderlieder auch gerne selbst mit ein.