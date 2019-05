Bad Laer. Der BSV Remsede lud ein zum Schützenfest und viele kamen. Neues Königspaar sind Rainer Poggemann und Carena Wellmeyer.

Speziell die große N-Joy Party am Freitagabend war wieder ein echter Hit. Über 800 junge und tanzfreudige Gäste konnten die Remseder begrüßen. Und trotz der Menge ging alles friedlich über die Bühne.

Am Samstag übernahmen dann die Kinder das Zepter und auch das war eine große Spaß- und Spielparty. Unterstützt wurde der Bürgerschützenverein Remsede von den Jugendlichen und Eltern im Ort, die mit ihren eigenen Ideen das Fest für die Kinder bereicherten. Es gab für jedes Kind eine Überraschungstüte mit Getränkemarken, Raupenchips, Süßigkeiten und kleinen Spielzeugen. Damit ging es dann zur Schnitzeljagd, zum Fahrzeugparcours und zur Kinderolympiade.

Ein riesiger Spaß für alle, wobei nebenher noch der Kinderkönig ausgeschossen wurde, auch mit der Armbrust. Kinderkönig wurde der 11-jährige Michel Peters, an seiner Seite die 9-jährige Königin Sophie Rosemann. Begleitet werden die jungen Majestäten von Greta Többe, Tom Rosemann, Merle Pipicella und Leonard Otte. Außerdem wurde eine Woche zuvor bei der zünftigen Vorfeier bereits die neue Jugendkönigin Johanna I. Rinklage ernannt.



Am Sonntag ging es dann für viele nach dem Gottesdienst weiter ins Wahllokal und dann im feierlichen Umzug gemeinsam durch Remsede zum Schützenhaus, wo dann fröhlich gefeiert wurde und beim Adlerschießen der neue Schützenkönig ermittelt wurde. Rainer Poggemann, der Oberst des BSV übernahm die Königswürde 2019. Ihm zur Seite steht Königin Carena Wellmeyer. Beide werden unterstützt von Ehrendamen und -herren Marion und Heino Wellmeyer, Anja und Bernd Käuper, sowie Maria und Timo Beutelmann. Dazu gesellen sich noch Kammerfrau Sandra Poggemann und Prinzgemahl Jens Wellmeyer.

Ein rundum gelungenes Wochenende für den BSV Remsede, der trotz seiner rund 300 Mitglieder betont, dass ein solches Fest nur möglich ist, wenn viele ehrenamtliche Helfer und Nachbarn den Festausschuss unterstützen. In Remsede sei das traditionell, so Vereinssprecher Michael Domke, auch in diesem Jahr kein Problem gewesen.