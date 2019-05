Bad Laer. Den Handel mit fairen Produkten auch auf kommunaler Ebene zu fördern – das ist Ziel einer Initiative, die sich wünscht, dass auch die Gemeinde Bad Laer eine Fair-Trade-Town wird. Am Donnerstag, 6. Juni, möchte sie gerne näher darüber informieren.

Auf Nachhaltigkeit achten, angemessene Löhne bei der Produktion zahlen, keine Produkte verwenden, die durch Kinderarbeit entstanden sind – das sind nur drei Beispiele dafür, was eine Fair-Trade-Town sich auf die Fahnen schreiben würde. In den Städten und Gemeinden Osnabrück, Bad Essen, Bramsche, Lingen, Nordhorn, Rheine oder Ibbenbüren gibt es bereits gute Vorbilder in der Region. Nun will sich auch Bad Laer gerne der Initiative, an der bundesweit rund 600 Städte beteiligt sind, anschließen.







„Wir fanden es als Gemeinde ganz toll, als die Initiative vor Ort auf uns zukam“, berichtet Bürgermeister Tobias Avermann. Vertreter verschiedenster Interessensgruppen haben sich dabei zusammengefunden. Gastronomie und Kirche sind ebenso beteiligt wie der Einzelhandel, die Politik, die Verwaltung und nicht zuletzt die Schule. Aus acht Personen besteht die Steuerungsgruppe dabei aktuell.

Umsetzung vor Ort freiwillig

„Wir haben uns schnell entschlossen, das auf die Gesamtgemeinde auszuweiten“, erläutert Bürgermeister Tobias Avermann. „Es geht um faire Arbeitsbedingungen weltweit“, führt er weiter aus. „Ein Siegel garantiert entsprechende Produktionsbedingungen oder den Schutz natürlicher Ressourcen.“ Dabei, so betont Avermann zudem, setze man bei der Umsetzung vor Ort auf Freiwilligkeit. „Es ist keine Zwangskampagne. Im Rathaus fangen wir jetzt mit fair gehandeltem Kaffee als erster Maßnahme an.“ „Es zeigt sich, dass schon viel Bewusstsein dafür im Ort herrscht“, erläutert Nina Strickmann von der Bad Laer Touristik. Dabei hebt sie hervor: „Man muss auch sehen: Was machen wir eigentlich alles schon?“

Klima-Marsch am 7. Juni

In der Geschwister-Scholl-Oberschule etwa freut man sich bereits darauf, sich bald als „Umweltschule“ bezeichnen zu dürfen. „Wir wollen auf verschiedenen Wegen versuchen, das Umweltbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu fördern“, erklärt Schulleiterin Steffi Baalmann. „Wir müssen vor Ort anfangen und können auch vor Ort schon eine ganze Menge tun.“ Und so verwundert es nicht, dass sich die Schüler in Bad Laer am Freitag, 7. Juni, zu einem Klima-Marsch entschieden haben.

Ökologischer Kurort

„Die Kirchengemeinde Bad Laer-Remsede ist bereits seit September 2018 als „Faire Gemeinde“ zertifiziert“, ergänzt Gemeindereferentin Annegret Krampe. Den Anstoß dazu hatte es bereits 2012 durch den Bischof gegeben. „2015 haben wir den Beschluss im Pfarrgemeinderat getroffen“, blickt Krampe zurück. Und Tobias Avermann erinnert daran, dass auch Bad Laer als Gemeinde „mal als ökologischer Kurort gestartet ist.“

Am Donnerstag, 6. Juni, wollen die Initiatoren nun möglichst viele Bad Laerer von der Idee überzeugen und für die gute Sache gewinnen, und so laden sie deshalb zu einem Informationsabend in die Aula der Geschwister-Scholl-Oberschule ein. Hier wird sich einerseits die bisherige Steuerungsgruppe vorstellen. Andererseits konnte mit Dirk Steinmeier ein echter Kenner der Materie gewonnen werden. Der Mitarbeiter der Süd-Nord-Beratung des Bistums Osnabrück will in einem Referat über die Möglichkeiten und Vorzüge einer Fair-Trade-Town, aber auch des fairen Handels insgesamt berichten.

Beginn des Infoabends ist um 19 Uhr. Eingeladen sind alle Interessierten, einschließlich der Mitarbeiter der Verwaltung sowie der Ratsmitglieder.