Bad Laer. Überall im Südkreis gingen Gruppen der Katholischen Landjugend (KLJB) am Donnerstag tatkräftig ans Werk: Die 72-Stunden-Aktion hat begonnen und fordert von den Akteuren bis Sonntag Kreativität, Engagement und vielfältiges Geschick. In Bad Laer blieb bis zur letzten Sekunde das Geheimnis um die Aufgabe gewahrt.

Eine falsche Fährte ist erlaubt, um den Spaß der Spannung zu erhöhen. „Treffen an der Dreifaltigkeitskirche“, hieß es für die Aktiven der Landjugend Bad Laer deshalb im Vorfeld. Ein kurzer Film über die letzte Aktion 2013 – in Bad Laer erst 2014 – vertrieb die Wartezeit. Pünktlich um 17.07 Uhr lüftete Jannis von Wulfen, Mitglied des Diözesanvorstandes der KLJB Osnabrück, schließlich das erste Geheimnis: Als bestens getarnte und bis dahin unerkannt wirkende V-Leute brachten Pfarrer Maik Stenzel und Hermann Pues, Präsident des Bürgerschützenvereins Bad Laer, die Aufgabe für die nächsten 72 Stunden mit.

Rund 80 KLJBler meldeten sich an, um zu realisieren, was sich die V-Männer – in Abstimmung mit der Gemeinde Bad Laer und mit dem Diözesanvorstand – ausgedacht haben. Ihre Aufgabe führte die Gruppe gleich darauf zum Sole-Freibad. Dort fristete seit längerem eine Minigolfbahn ein wenig attraktives Schattendasein. Nun soll sie sich in einen einladenden Wasserspielpark für die kleinen Freibadgäste verwandeln. Vorgegeben ist: Eine Wasserpumpe soll Teil der Anlage sein – ob mit Wasserstraße, Staudamm, Rohren oder Ähnlichem verbunden, das bleibt der Fantasie der Akteure überlassen.

Besinnung zum Thema Wasser

Und: Es soll – in welcher Form auch immer – Wasser „von oben“ kommen. Die nötige Wasserleitung wurde bereits verlegt. Einige „Bauelemente“ wie Rutsche, Rohr, Rollrasen und Piepstein stehen ebenfalls zur Verfügung. Die zweite Baustelle grenzt an den Pavillon mit Soledusche. Dort lädt künftig ein Besinnungsgarten dazu ein, sich mit anhand von Stellwänden mit dem Wert des Wassers zu beschäftigen. Einzige Vorgaben: Der Gradierwerks-Pavillon soll eingebunden, ein Wasserlauf angelegt und eine Sitzgruppe aufgestellt werden.

Die dritte Teilaufgabe stellt danach die Landjugend Bad Laer vor keine allzu große Herausforderung mehr. Denn nach Abschluss der Arbeiten sollen die neuen Errungenschaften für das Freibad mit einem großen Fest eingeweiht und gefeiert werden. Hermann Pues hatte bei der Verkündung keinen Zweifel, dass die Landjugend der Aufgabe gerecht werden kann: „Gemeinsam seid ihr stark.“ Auch der Vorsitzende der Ortsgruppe, Stefan Glosemeyer, gab sich zuversichtlich: „Wir haben eine schöne Aufgabe bekommen.“ Und die Umsetzung? „Das kriegen wir hin!“

Jegliche Hilfe in Form von Spenden, Material oder Maschinen ist dabei natürlich sehr willkommen. Und nicht nur in Bad Laer, sondern auch bei allen anderen 72-Stunden-Aktionen im Südkreis.

Die Unterstützung der Gemeinde Bad Laer sagte Bürgermeister Tobias Avermann den fleißigen Akteuren bereits zu.

Informationen zu den 72-Stunden-Aktionen in der Region unter bdkj-osnabrueck.de