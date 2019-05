Bad Laer. Die alte Wellmeyer-Schmiede in Bad Laer wird zur Ideen-Schmiede. Die Unternehmer Heiko und André Schulte-Südhoff bauen ihre Räume im Bad Laerer Ortskern um: Dort zieht im Juni das Schüler-Forschungs-Zentrum (SFZ) Osnabrück mit einem neuen Angebot ein.

„Nach den Sommerferien können die ersten Mädchen und Jungen hier forschen, tüfteln und sich ausprobieren“, so Frank Baller vom Vorstand des SFZ Osnabrück. Das SFZ ist eine außerschulische Forschungseinrichtung und macht Schülern diverse Angebote, die Lust am Forschen, Entdecken und Selbermachen haben. Im Mittelpunkt des Kursangebotes steht besonders die Förderung der naturwissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten. Dazu arbeitet das SFZ mit der Hochschule Osnabrück, der Universität Osnabrück und verschiedenen Praxispartnern zusammen.

Fördermittel vom Kreis

Die Einrichtung in Bad Laer unterstützt der Landkreis Osnabrück mit Fördermitteln: „Das neue Schüler-Forschungs-Zentrum Bad Laer ist ein Baustein in unserer Strategie, junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern“, betonte Landrat Michael Lübbersmann bei einem Rundgang mit Baller, dem Bad Laer Bürgermeister Tobias Avermann.



Hauptinitiatoren des Projektes sind die Schuko-Geschäftsführer Heiko und André Schulte-Südhoff: Den jungen Leuten werde eine Plattform gegeben, wo sie sich auszutoben und spielerisch dieses Wissen zu erweitern könnten, so Heiko Schulte-Südhoff. Die angrenzende Halle, die künftig flexibel für die Schaltschrankproduktion oder als Veranstaltungsräumlichkeit genutzt werde, könne außerdem mit Ausstellungen und Events für das SFZ werben, ergänzte André Schulte-Südhoff.





Blick über die Grenze

Auch Bad Laer beteiligt sich an der Finanzierung: Er freue mich sehr über dieses tolle Angebot, betonte Bürgermeister Avermann. Die Infrastruktur sei hervorragend, vom Glasfaserkabel im Boden bis zur Bushalte-stelle vor der Tür. Zudem ermögliche die Nähe zur nordrhein-westfälischen Grenzen, dass auch das Gymnasium Johaneum Ostbevern und das CJD Gymnasium in Versmold die Einrichtung nutzen.

Rund 100 solcher außerschulischen Forschungszentren gibt es bereits in Deutschland. Das Schüler-Forschungs-Zentrum Osnabrück ist ein gemeinnütziger Verein und finanziert sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Zudem beteiligen sich zahlreiche Unternehmen aus der Region: Neben Schuko etwa die Landtechnikhersteller Amazone und Class, Höcker Polytechnik aus Hilter und die Unternehmen NZR und TKT Kunststofftechnik aus Bad Laer. Als beitragszahlende Mitglieder sind sie eine der Stützen des Vereins - und das SFZ hofft auf das Engagement weiterer Firmen.

Robotik und Mobilität der Zukunft

„Die Wirtschaft braucht junge Menschen, die sich für die MINT-Fächer interessieren – das sind unsere Fachkräfte von morgen“, ist Landrat Lübbersmann überzeugt. Deshalb seien die Schulen eng in das Projekt eingebunden. Sie können künftig mit Schülergruppen das SFZ besuchen, ebenso können aber auch einzelne Jugendliche die neue Einrichtung mit ihren Angeboten zu ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung am Nachmittag machen.

„Themen sind dabei etwa die Robotik oder die Mobilität der Zukunft“, erläuterte Baller. Betreut werde das SFZ zum einen durch Lehrerstunden. Dabei teilen sich mehrere Pädagogen ein Lehrerdeputat. Darüber hinaus würden studentische Hilfskräfte der Hochschulen Osnabrück die Jugendlichen begleiten.

Landkreis will sich weiter finanziell engagieren

Der Landrat versprach, dass sich der Landkreis in den ersten drei Jahren weiter finanziell engagieren werde: „Wir wollen Schwung in die Sache bringen und das ist nur möglich, wenn das SFZ mit einem breiten Angebot an den Start geht“, so Lübbersmann.

Informationen zum Schüler-Forschungs-Zentrum (SFZ) Osnabrück unter www.sfz-os.de