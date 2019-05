Bad Laer. Mit einstimmigem Beschluss hat der Planungsausschuss der Gemeinde Bad Laer den Startschuss für das Baugebiet „Östlich Westerwieder Weg“ gegeben.

Mit dem geplanten Aufstellungsbeschluss wird in die konkreteren Überlegungen eingestiegen. Laut Auskunft von Bürgermeister Avermann und Stadtplaner Twisselmann (Büro Dehling + Twisselmann) stehe die Gemeinde noch am Anfang der Planung, freue sich aber, dass nun grundsätzlich knapp fünf Hektar Fläche im Geltungsbereich des Planes zur Verfügung stehen. Nach aktuellem Planungsstand wird mit rund 46 Baugrundstücken gerechnet. Gegenwärtig werde mit Grundstücksgrößen von 580 bis 1000 Quadratmetern geplant. Genaue Festsetzungen sollen in den nächsten Monaten mit den Gremien und im Rahmen einer Bürgerbeteiligung erarbeitet werden.

„Anregungen, Vorschläge oder der Wunsch zur Aufnahme auf eine Interessentenliste können an die Gemeinde Bad Laer unter der Mailadresse wohnen@bad-laer.de weitergegeben werden. Ebenso wird über die Homepage regelmäßig informiert“, sagte Bürgermeister Tobias Avermann auf unsere Nachfrage. Das Interesse an Baugrundstücken in Bad Laer sei groß, und die Gemeinde Bad Laer versuche, dem schnellstmöglich nachzukommen. Dazu zähle auch die Klärung der letzten Fragen zur Realisierung des Baugebietes „Springhof“, so dass dort eine Grundstücksvergabe sehr bald erfolgen könne.

Kläranlage erweitern

Der Zeitpunkt der Baureife in Westerwiede hängt zeitlich mit der Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung zusammen. Die aktuell durch einen Dienstleister betriebene Kläranlage reicht für weitere Baugebiete nicht aus. Die Gemeinde plant derzeit eine Ausschreibung zur Erweiterung der Anlage. Ebenso werden Kooperationsmöglichkeiten mit der Nachbargemeinde Glandorf geprüft.

Darüber hinaus wurde im Bereich Wilhelmstraße ein Ausnahmeantrag von der erlassenen Veränderungssperre abgelehnt, da die seitens eines Investors eingereichten Planungen von Stadtvillen mit sechs Wohneinheiten und einer Gebäudehöhe von 11,20 Metern in dem Bereich nicht mit den derzeit erarbeiteten städtebaulichen Zielen vereinbar sind. Eine Vergleichbarkeit zur mehrgeschossigen Bebauung an der Bielefelder Straße wird nicht gesehen. In Anlehnung an die vorhandene Bebauung im unmittelbaren Umfeld des Grundstückes wäre hier zum Beispiel eine Firsthöhe von maximal neun Metern denkbar.

Neuer Kindergarten

Der Planungsausschuss empfahl überdies dem Rat, auf dem Gelände „In der Wasserfurche“ unter anderem der Neubau des neuen Kindergartens zu ermöglichen.