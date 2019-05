Titanen Theater: Schüler der Geschwister-Scholl-Oberschule Bad Laer proben ihr Theaterstück "Wa(h)re Wahrsagerei". Foto: Wolfgang Gerdes

Bad Laer. Das Titanen-Theater führt am Sonntag, 26. Mai, und am Dienstag, 28. Mai, jeweils um 19.30 Uhr, sein Stück "Wa(h)re Wahrsagerei" in der Aula der Geschwister-Scholl-Oberschule in Bad Laer auf. Ein Kartenvorverkauf findet in den großen Schulpausen, sowie in der Buchhandlung Bilik statt.