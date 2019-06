Bad Laer. Weil er das Hausverbot eines Supermarktes in Bad Laer ignorierte, erließ das Amtsgericht Bad Iburg einen Strafbefehl gegen einen 46-Jährigen Mann aus Versmold. Der hatte Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt, am Ende der Gerichtverhandlung dann aber doch widerwillig die Geldstrafe von 800 Euro akzeptiert.

Der Ladendetektiv des Marktes in der Glandorfer Straße in Bad Laer hatte den aus Versmold stammenden Mann im vergangenen August beobachtet. Da er den Verdacht hegte, dass der heute 46-Jährige eine Flasche mit Körpercreme gestohlen hatte, bat er ihn in sein Büro. Da der Mann sehr aufgebracht und aggressiv aufgetreten sei, habe er die Polizei gerufen, erinnerte sich der Detektiv. Die Creme ließ sich nicht bei dem Beschuldigten finden – sie tauchte einen Tag später im Markt in einem Regal mit Marmeladen auf. Dennoch habe er dem Mann ein Hausverbot erteilt, so der Zeuge. Und das nicht nur in seinem Büro, sondern noch ein weiteres Mal im Beisein der Polizei. Dennoch sei der Mann wenig später erneut in dem Geschäft aufgetaucht und habe ihn beschimpft, so der Ladendetektiv.

„Alles falsch“, wetterte der 46-Jährige gegen die Feststellungen, die zu dem Strafbefehl und der Geldstrafe von 800 Euro wegen Hausfriedensbruch geführt hatten. Er behauptete, nur kurz mit den Polizeibeamten auf dem Parkplatz des Marktes gewesen zu sein, weil die seinen Wagen hätten sehen wollen. Unmittelbar darauf sei er zurück in den Laden, um seine Einkäufe zu bezahlen - und erst dann sei das Hausverbot erteilt worden. Er habe seitdem den Laden nicht mehr betreten.

Nicht zu beruhigen

Schon während der Zeugenaussage des Ladendetektivs, die dieser Schilderung völlig widersprach, war der 46-Jährige sichtlich aufgebracht. Die Aussage von einem der Polizeibeamten, die an dem fraglichen Tag zu dem Markt gerufen worden waren, konnte den Mann auch nicht beruhigen. Denn der Polizist bestätigte, dass der Ladendetektiv das Hausverbot bereits in ihrem Beisein verhängt hatte. Sie seien nur wenig später erneut gerufen worden, weil der Mann dennoch wieder in dem Supermarkt erschienen sei, worauf sie ihn des Platzes verwiesen hätten.

Als der Richter vorschlug, er möge angesichts dieser Sachlage über eine Rücknahme des Einspruchs nachdenken, bekamen auch der Richter und der Staatsanwalt den geballten Unmut des uneinsichtigen Mannes ab. Das führte dazu, dass der Staatsanwalt ihn warnte, einer Rücknahme des Strafbefehls nicht zuzustimmen und auch eine höhere Geldstrafe zu fordern. Das nahm die Verteidigerin des aufgebrachten 46-Jährigen zum Anlass, um eine kurze Unterbrechung zu bitten, um sich mit ihrem Mandanten zu beraten. Im Anschluss erklärte sie, der Mann wolle den Einspruch gegen den Strafbefehl nun doch zurücknehmen.

Sinnlose Arbeit

Der Staatsanwalt und auch das Gericht stimmten dem Antrag schließlich zu. „Das ist ein Geschenk des Himmels für Sie“, gab der Staatsanwalt dem erbosten Mann mit auf den Weg. Er habe der Rücknahme nur deswegen zugestimmt, „um sinnlose Arbeit zu vermeiden“.