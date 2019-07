Bad Laer . Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte einen Mann aus Bad Laer wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von insgesamt 2000 Euro. Der Angeklagte hatte seine Silberhochzeit in einer Gaststätte gefeiert und die Rechnung nicht bezahlt.

