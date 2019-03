Bad Laer . Nachdem eine Förderzusage über 465.000 Euro beim Bürgerschützenverein Bad Laer eingegangen ist, kann nun mit dem Bau der Luftgewehr Halle und der Schießstände begonnen werden.

Das erfuhren die Mitglieder des Bürgerschützenvereins (BSV) bei der Jahreshauptversammlung. Das, so der frisch gebackene Vizepräsident Holger Knemeyer, habe die Kritiker überrascht, denen der Vorstand bisher beim Neu- und Umbau der Sportanlagen nicht schnell genug in die Strümpfe gekommen war. Die neue Schießanlage wird mit zwölf Bahnen auch Bundesligatauglich sein. Der Förderanteil wird maximal 73 Prozent der Bausumme betragen, die nach bisherigen Schätzungen bei ungefähr 600000 € liegt, maximal jedoch 415.000 Euro. Zu den Fördergeldern kommen noch einmal 50.000 Euro, die die Sparkassenstiftung Osnabrück beisteuert.





Darüber freut sich nicht nur Präsident Hermann Pues, sondern vor allem auch der bisherige Schatzmeister neue Vizepräsident Holger Knemeyer. Knemeyer hatte bei den Wahlen den bisherigen Vizepräsidenten und amtierenden König des BSV Jürgen Mentrup aus dem geschäftsführenden Vorstand verabschiedet. Mentrup ist seit kurzem Vorsitzender des Sportvereins Bad Laer und will sich auf diese Aufgabe konzentrieren. Neuer Schatzmeister wurde Johannes Mönter, erste Schriftführerin Silke Giesker, zweite Schriftführerin Marion Steinkamp, Jugendschießsportleiter ist Willfried Rolf, erster Platzwart Heiko Brune und zweiter Platzwart Markus Lennartz. Oberst Jens Greie stelle seinen Posten aus beruflichen Gründen zur Verfügung. Sein Vorgänger Franz Stockmann wurde als sein Nachfolger gewählt.



169 Schützen erfuhren von Vereinssportleiter Kurt Scholz nur positives auf sportlicher Ebene. Aus der Jugend berichtete vertretungsweise Marten Krüger für den scheidenden Jugendleiter Frank Unverfehrt durchweg positive Erfolge aus der Nachwuchsabteilung. Ebenfalls positive Zahlen legte Noch-Schatzmeister Holger Knemeyer vor. Das Jubiläumsschützenfest habe zwar einiges an Geldern verschlungen, auf der anderen Seite aber mehr in die Kasse gespült, so dass am Ende "eine schwarze Null" stehe.

Vereinssportleiter Kurt Scholz ehrte die beiden Vereinsmeister 2018. Bei den Damen setzte sich Claudia Mentrup mit 296 Ringen und bei den Herren Ralf Unverfehrt mit satten 299 Ringen durch. Eine Vielzahl an Ehrungen hatte auch Präsident Pues durchzuführen für die 25-Jährige und 40-Jährige Mitgliedschaft im BSV.

Steubenparade New York

Lang ist es her, dass der BSV zusammen mit der Musikkapelle Bad Laer an der Steubenparade in New York teilgenommen hat. Die damaligen Teilnehmer schwärmen noch heute davon und würden gern wieder daran teilnehmen. Peter Hülsmann nahm sich dieser Aufgabe an und erstellte zusammen mit dem Reisebüro Stöppelmann ein großartiges Programm. 2020 soll es soweit sein und ab nächster Woche kann man sich verbindlich für die Reise im Reisebüro Bad Laer dafür anmelden.

Anzeige Anzeige