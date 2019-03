Bad Laer/Bad Iburg. Noch nichts vor in den Sommerferien? Klar, die sind auch noch ein paar Wochen entfernt. Trotzdem: Wie wäre es dann mit ein bisschen Fun und Action? „Fun.Action.Teens.“ – kurz F.A.T. – lautet das Motto eines neuen Ferienangebotes für Jugendliche in Bad Laer und Bad Iburg.

Parallel zum Ferienpass startet in Bad Laer und Bad Iburg in diesen Sommerferien die „F.A.T. Holiday Card“ für Jugendliche ab 12 Jahren. Beide Gemeinden arbeiten beim traditionellen Ferienpass schon lange eng zusammen. Doch dort geht das Durchschnittsalter der Teilnehmer immer weiter zurück. Vor allem Angebote für Jüngere sind gefragt. Veranstaltungen für Jugendliche dagegen werden kaum angenommen: „Ferienpass? Das ist doch was für Kinder“, hören die Organisatoren oft.

Zum ersten Mal verwirklichen Bad Laer und Bad Iburg deshalb nun gemeinsam eine eigene Veranstaltungsreihe für die Jugend. Dabei bleibt die „Holiday Card“ bewusst getrennt vom Ferienpass – mit einem Anmeldeverfahren, das nicht über die Fiona-Seite läuft, sondern direkt über den Jugendtreff „Flavour“ in Bad Iburg und die „Villaer“ in Bad Laer. Noch ist mit sechs bis sieben Veranstaltungen die Zahl der Angebote überschaubar: „Wir wollen erst einmal die Resonanz abwarten“, erklären Bad Laers Jugendpflegerin Sandra Barrenpohl, Stefan Lehmann, pädagogischer Mitarbeiter in der „Villaer“, und Dominik Mähler vom „Flavour“.

Grafitti, Shopping und Kino

Doch schon im nächsten Jahr könnte die „Holiday Card“ deutlich an Umfang zunehmen. Und der Startschuss in diesem Sommer hält bereits einige attraktive Highlights bereit. Fest geplant ist ein Grafitti-Workshop. Angedacht sind zudem eine Shopping-Tour ins Waterfront-Zentrum nach Bremen und ein mobiles Kino im alten Schwimmbad-Becken am „Flavour“. Ab Mai soll das komplette Programm stehen.

Das Organisatoren-Trio hofft, dass „F.A.T.“ bei den Jugendlichen ankommt. Die haben sich an der Namensfindung auf jeden Fall schon rege beteiligt: „Wir wollten die Jugendlichen einbinden und Identifikation schaffen“, erklärte Stefan Lehmann. Und so startete in beiden Orten eine kleine Umfrage. Das Resultat ist die „F.A.T. Holiday Card“ mit jeder Menge Fun und Action für Teens.