Bad Laer. Für den Bereich "Ortskern östlich des Bahnhofs" soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Zur Sicherung der Planung wurde eine erneute Veränderungssperre für dieses Areal beschlossen. Diese betrifft auch das frühere Jibi-Gelände.

Schon vor zwei Jahren hatte die Gemeinde zu diesem Mittel gegriffen. Diese Veränderungssperre lief jetzt aus und wurde vom Rat einstimmig erneuert. Unter anderem strebt Bad Laer auf den Flächen eine Nachverdichtung in zweiter Reihe an.

Im Bebauungsplan-Verfahren hat der Planentwurf von Dezember bis Januar öffentlich ausgelegen. Der Landkreis empfahl, in der zweiten Reihe auf ein zweites Vollgeschoss zu verzichten. Geprüft werden solle, ob auf dem Grundstück einer früheren Autolackiererei auf der Bielefelder Straße Altlasten liegen könnten. "Vor einem Baubeginn ist eine Bauaktenrecherche durchzuführen", fordert die Untere Bodenschutzbehörde.

Das Bebauungsplan-Verfahren hat der Rat allerdings noch nicht behandelt. Der Punkt war von der Tagesordnung gestrichen worden, da sich noch einige Änderungen ergeben würden, so Bürgermeister Tobias Avermann. Unter anderem gebe es in Sachen eines fehlenden Schallgutachtens und einer möglichen Bebauung in zweiter Reihe an der Straße Am Blomberg sowie bei der Frage der Entwässerung noch Klärungsbedarf.



Die Veränderungssperre für die Flächen bewirkt, dass Gebäude nicht abgerissen werden und keine neuen gebaut werden dürfen. Auch Änderungen und Nutzungsänderungen sind damit untersagt. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es inzwischen neue Kaufinteressenten für die frühere Jibi-Fläche, die K&K vor Jahren erworben hatte, um dort einen zentraleren Standort zu eröffnen.

Eine klare Sache war auch der Ratsbeschluss für den Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. Als Ersatz für das 30 Jahre alte, technisch überholte und marode LF 16 bekommt die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer ein LF 20. Dafür wird in den aktuellen Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

Zur Sache Verpflichtungsermächtigung Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der der Rat die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen.

Das LF 20 ist ein Fahrzeug der Gewichtsklasse bis maximal 15 Tonnen, ausgestattet mit einem mindestens 2500 Liter fassenden Löschwassertank. Es dient vor allem der Brandbekämpfung und kann neun Einsatzkräfte und damit die taktische Einheit Feuerwehrgruppe aufnehmen. Das Fahrzeug wird etwa 365.000 Euro kosten, sein Kauf muss europaweit ausgeschrieben werden.



Mit der Ausmusterung des LF 16 und dem Neukauf sind dann innerhalb von 30 Jahren alle Bad Laerer Feuerwehr-Fahrzeuge ausgetauscht.