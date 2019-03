Bad Laer. Seit vier Jahren nutzt die Susanne-Raming-Schule das alte Grundschulgebäude in Remsede für ihre Abschlussstufe. Jetzt sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden: Der Trägerverein möchte die Immobilie von der Gemeinde Bad Laer erwerben.

Als ein Jahr nach dem Aus der Grundschule in Remsede die Klassen 10 bis 12 der Susanne-Raming-Schule in das Gebäude einzogen, freute sich der ganze Ort. Ein Mietvertrag über zunächst zehn Jahre sollte mittelfristig den Bestand sichern. Nun ist schon nach vier Jahren klar: Das Modell, das den Schülern der Sekundarstufe II den Weg in die Selbstständigkeit ebnen soll, hat sich bewährt und soll dauerhaft fortgeführt werden. Dafür allerdings sind Renovierungsarbeiten und unter Umständen auch ein paar bauliche Anpassungen nötig.

Um die Außenstelle für die Zukunft optimal aufstellen zu können, möchte der Verein für heilpädagogische Hilfe Bad Rothenfelde (VhpH) als Träger der Susanne-Raming-Schule daher Gebäude und Außengelände erwerben. Der Remseder Ortsrat tagte bereits, Fachausschüsse und Gemeinderat folgen. Bürgermeister Tobias Avermann gibt sich zuversichtlich: „Wir freuen uns, dass uns das Gebäude als Schulstandort erhalten bleibt.“ Und für die Remseder gilt nach den Worten von Ortsbürgermeister Christoph Rosemann ohnehin: „Die Susanne-Raming-Schule gehört zum Ort.“

Große Unterstützung in Remsede

Entsprechend groß ist die Unterstützung für die Abschlussstufe. Fahrrad kaputt? Für die Remseder gibt es da nur eine Adresse. Schließlich ist die Fahrradwerkstatt einer von mehreren Kursen der Außenstelle, die den Schülern den Blick für berufliche Perspektiven öffnen sollen. Selbständigkeit ist das Stichwort, das sich durch den Schulalltag in Remsede zieht. Neben dem gewohnten Unterricht stehen deshalb an drei Tagen Kurse auf dem Stundenplan, darunter Hauswirtschaft, Arbeiten mit Holz oder Beton und natürlich die Fahrradwerkstatt. In der werden Fahrräder nicht nur repariert, sondern – sofern sie das Reparaturstadium bereits hinter sich haben – auch auseinander genommen, in Einzelteilen wiederverwertet oder fachgerecht entsorgt.

Richtig beheizen lässt sich die Werkstatt bislang nicht. Eine Heizungsanlage für den einstigen Turnraum der Grundschule steht deshalb ebenso auf der Wunschliste wie neue Toiletten in diesem Bereich. Denn die WCs, die von der Werkstatt abgehen, datieren noch aus den 60er Jahren. Was wird sonst noch benötigt, um die Schüler optimal auf die Selbständigkeit vorzubereiten? Daran wird in Trägerverein und Lehrerkollegium noch gefeilt. Zunächst müssen ohnehin die zuständigen Gremien grünes Licht für den Verkauf der Immobilie geben.

Für die dann folgenden Arbeiten darf die Schule nach Ansicht des Ortsbürgermeisters auf tatkräftige Hilfe hoffen: „Die Remseder packen bestimmt mit an.“ Und davon ist auch der Landtagsabgeordnete Martin Bäumer überzeugt: „Es ist einfach toll, wie dieses Projekt in Remsede auf Begeisterung stößt. Hier zieht der ganze Ort mit.“