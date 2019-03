Bad Laer. Kulinarischer Genuss und berühmte Melodien verbinden sich am Freitag und Samstag, 15. und 16. März, in den Westerwieder Bauernstuben: Zum dritten Mal verwöhnt eine Operetten-Gala in der Reihe „Kulturabend mit Natalia Palamartschuk“ die Musikfreunde mit großen Melodien und erlesenen Speisen.

Ein Sektempfang läutet jeweils ab 18.30 Uhr den Abend ein, für den Gastwirt Hubert Schowe erneut ein festliches Vier-Gang-Menü zusammenstellt. Für den musikalischen Teil begrüßt Pianistin und Veranstalterin Natalia Palamartschuk die Sopranistin Peggy Steiner und Tenor Daniel Szeili. Die gebürtige Dresdnerin Peggy Steiner erhielt ihren ersten Gesangsunterricht bereits im Alter von 15 Jahren. Sie studierte Gesang an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und belegte Kurse bei Dietrich Fischer-Dieskau, Julia Varady und Peter Schreier.

Die mehrfach ausgezeichnete Sopranistin gastierte an zahlreichen Theater- und Opernhäusern und konzertiert im In- und Ausland. Der gebürtige Rosenheimer Daniel Szeili studierte Theater- und Musikwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und erhielt parallel dazu Schauspiel- und Gesangsunterricht. Von 2008 bis 2013 gehörte er dem Ensemble des Theaters Lübeck an. In der Spielzeit 2014/15 wechselte er in das Ensemble des Staatstheaters. 2018 war er Mitglied der Danish National Opera in Aarhus.

Daniel Szeili ist in der Operette ebenso zuhause wie in der Oper. Sein breit gefächertes Repertoire reicht von der Barockoper bis hin zu zeitgenössischen Werken. Dazu konzertiert er regelmäßig mit renommierten Orchestern aus dem In- und Ausland. Für die Musikfreunde aus dem Osnabrücker Land bringen die beiden Solisten eine Auswahl der schönsten Stücke aus der Welt der Operette mit nach Bad Laer. Am Klavier begleitet werden sie dabei von Natalia Palamartschuk.

Karten für den Gala-Abend gibt es zum Preis von 79 Euro einschließlich Festmenü bei den Westerwieder Bauernstuben, Telefon 05424/9402.