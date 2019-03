Bad Laer. Mit einem anspruchsvollen Stück werben die Mitglieder der "Steckdosentheater"-Gruppe der Oberschule Bad Laer für Toleranz und Vielfalt.

Joy und Clinton sind davon überzeugt, dass sie in ihrer Welt leben, so wie es richtig ist. Über den Tellerrand zu gucken, erscheint ihnen nicht sinnvoll. Darin werden sie auch von ihren Mitbewohnern bestärkt. Joy lebt in einer Welt, die voll auf Individualismus setzt. Die persönliche Freiheit steht an oberster Stelle. Clinton dagegen ist Teil einer Welt, in der nur die Gemeinschaft zählt. Hier ist man sich sicher, dass man nur dann weiterkommt, wenn man es gemeinsam angeht. Einzelaktionen sind verpönt. Doch eines Tages entdecken die beiden unabhängig voneinander den "Flur", eine Zwischenwelt, in der die geheimnisvolle Hope wohnt. Sie möchte die beiden mit ihren Welten einander näher bringen, ihnen zeigen, dass es wertvoll ist, nicht nur die eigene Welt zu kennen, sondern auch andere Ideen zu entdecken. Ein Plädoyer für Vielfalt und Toleranz, dass am Ende nach einigem Hin und Her in einer neuen bunten Welt mündet.





Die Neunt- und Zehntklässler der Geschwister-Scholl-Oberschule haben unter Anleitung von Wolfgang Gerdes ein sprachlich anspruchsvolles Stück selbst entwickelt. Die Inszenierung besticht durch moderne Elemente und große Spielfreude. Theaterpädagoge Gerdes ist selbst beeindruckt von dem Engagement der Mitspieler des Steckdosentheaters: "Sie stellen hohe Ansprüche an sich selbst." Teilweise sind die 13 Mädchen und der eine Junge schon seit dem 5. Schuljahr aktiv in den Theatergruppen der Schule, die das Theater spielen bewusst unterstützt. "Das Theater spielen, sich zu trauen, auf einer Bühne vor Publikum aufzutreten, das ist wichtig für das ganze Leben", so Gerdes. "Das ist Teil der Persönlichkeitsbildung und die Schüler entwickeln viel Selbstbewusstsein." So könne man viel gelassener in Prüfungen gehen, Vorträge halten oder Bewerbungsgespräche absolvieren.

Unterstützt wurden die Oberschüler in einem Workshop von Simon Niemann vom Theater Osnabrück, der vor allem auch den jungen Darstellern Mut machte, ganz neue Wege zu gehen. So entstanden wunderschöne Sequenzen, in denen nach einer modernen Choreografie tänzerische Elemente Teil des Theaterstücks wurden. Bilder, die auch durch eine geschickte Beleuchtung Eindruck machen.









Verdient erhielten die talentierten Darstellerinnen und der Darsteller am Ende stehenden Applaus vom Publikum und ein großes Lob und Dankeschön von Schulleiterin Stephanie Baalmann. Nach der Uraufführung des Stücks am Sonntagabend wird es am Dienstag, 5. März um 19 Uhr noch einmal gezeigt. Einige Karten sind an der Abendkasse noch erhältlich.