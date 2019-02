Macher und Modelle der Ausstellung "Jeder Jeck ist anders" feiern, dass die Bilder nun nach Bad Laer zurückgekommen sind. Foto: Ullrich Schellhaas

Bad Laer. In Bad Laer, im St.-Maria-Elisabeth-Haus, am Rosenmontag vergangenen Jahres sind die Fotos der Ausstellung „Jeder Jeck ist anders“ entstanden. Zu sehen waren sie bisher auf der Landesgartenschau in Bad Iburg und in der Geschäftsstelle der Diakonie in Osnabrück. Nun kamen die Fotografien zurück nach Hause.