Bad Laer/Osnabrück. Kein Internet, kein Telefon – wenn nichts mehr geht, ist die Kunden-Hotline der letzte Ausweg. Doch statt zu helfen treiben die Hotlines die Kunden meist in die Verzweiflung.

Denn einmal in der Hotline gefangen, hat man zwar relativ schnell eine netten Mitarbeiter am Telefon, aber so richtig weiterhelfen kann der einem nur selten. Es folgen so gut wie immer endlose Warteschleifen und Weiterleitungen. Jemanden mit Kompetenz und Verantwortung bekommen Kunden nur in den seltensten Fällen zu sprechen. Dabei sind die Kunden-Hotlines viel zu oft die einzige Möglichkeit für den Kunden, mit seinem Internet- und Telefonanbieter in Kontakt zu treten. Für die Unternehmen ist das ein Armutszeugnis. Verbergen sich hinter den Anrufern doch oft verzweifelte Menschen, denen zum Teil ein hoher wirtschaftlicher Schaden droht.

Unternehmen müssen ihren Kunden einen funktionierenden Kundenservice anbieten, der ihnen konkrete Lösungen anbietet. Wer in diesem Bereich mehr Geld in die Hand nimmt hat am Ende zufriedenere Kunden und mit weniger Kündigungen zu kämpfen.

Wenn ein Kundenservice seinem Kunden aber nicht mehr anbieten kann, als eine Rufumleitung als Übergangslösung und vielleicht noch die Information, dass man sich um den Fall kümmere, dann fühlt sich der Kunde alleine gelassen. Dauert es dann noch Wochen, bis sich eine Lösung abzeichnet tritt das ein, was für einen Kundenservice und für Unternehmen wie Osnatel eigentlich der größte anzunehmende Unfall sein sollte: Die Kündigung.