Bad Laer. Bereits von Anfang Dezember bis 1. Februar musste der Handwerksbetrieb von Thomas Speckmann aus Bad Laer ohne Telefon und Internet auskommen. Seit dem 12. Februar gibt es nun schon wieder Probleme. Erste Bauarbeiten an der Leitung brachten nur einen Teilerfolg. Der Handwerksbetrieb hofft auf eine Entschädigung.

58 lange Tage musste Thomas Speckmann aus Bad Laer seinen Handwerksbetrieb ohne Telefon und Internet führen. Vom 5. Dezember bis 1. Februar ging gar nichts. "Für uns waren die acht Wochen katastrophal", sagte Speckmann noch vor drei Wochen. Der Fliesenleger- und Ofenbaumeister leitet einen Handwerksbetrieb mit neun Mitarbeitern. Damals entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wir berichteten über den Fall. Doch das Abenteuer scheint nicht enden zu wollen. Seit neun Tagen gibt es nun schon wieder Probleme.

Nur elf Tage nachdem die vorige Störung behoben wurde, fiel in dem kleinen Bad Laerer Betrieb wieder das Telefon aus. Der Betrieb ist seit zehn Jahren Kunde bei Osnatel. "Am 12. Februar konnten wir ab 12 Uhr Mittags wieder keine Telefonate führen", berichtet Speckmann. Der Internetzugang sei zudem nur eingeschränkt möglich gewesen. Also griff er zum Hörer und meldete den Vorfall bei der Störungsstelle von Osnatel. "Dort wurde für unseren Fall wieder eine Bearbeitungszeit von 30 Werktagen angesetzt", so der Handwerker.

Nach etlichen weiteren Telefonaten mit Osnatel rief er zwei Tage später direkt bei der Baufirma Salko-Bau aus Bissendorf an, die schon Anfang Februar die Leitungsstörung behoben hatte. "Diese wusste noch gar nichts von einer Störung", erfuhr Speckmann. "Wieder zwei verlorene Tage". Nach Angaben von Osnatel sei die Störung am 13. Februar an die Telekom weitergeleitet worden, da die Telekom für die Leitungen zuständig ist. Diese habe nach eigenen Angaben Bauarbeiten veranlasst.



Speckmann teilte unserer Redaktion jedoch mit, dass sich die Baufirma nach seinem Anruf eigens mit Osnatel und der Telekom in Verbindung gesetzt habe. Schon am darauffolgenden Tag, am 15. Februar, begannen erneute Bauarbeiten an der Leitung. Seitdem kann der Handwerksbetrieb wieder telefonieren. Das Internet funktioniert aber weiterhin nicht. Es sind also wohl weitere Bauarbeiten notwendig. Wie die Firma Salko-Bau mitteilt, ist aber noch kein weiterer Auftrag von der Telekom bei der Firma eingegangen.



Übergangslösung auf eigene Kosten

Als Übergangslösung bot Osnatel dem Betrieb wieder nur eine Rufumleitung an. Ein Surfstick könne aufgrund der schlechten Netzabdeckung nicht zum Einsatz kommen, sagt Eva Katrin Maier, Sprecherin der EWE AG, zu der Osnatel gehört. Die Telekom empfahl Thomas Speckmann hingegen, sich einen solchen Surfstick selbst zu kaufen. Daraufhin lieh er sich auf eigene Kosten einen LTE-Router aus. Mit diesem hat er nun wieder Zugriff aufs Internet. "Wir hoffen, dass zumindest diese Kosten noch übernommen werden" sagt der Bad Laerer. Ob Osnatel die Kosten übernimmt, konnte uns die EWE am Donnerstag noch nicht mitteilen.

Osnatel bietet geringe Entschädigung an

Ein kleines Stück ist Osnatel dem Bad Laerer Handwerksbetrieb schon entgegengekommen. Osnatel hat ihm für den Monat Januar eine Entschädigung in Höhe von 114,13 Euro angeboten. Speckmann schätzt den entstandenen Schaden bei seinem Betrieb jedoch auf mehrere tausend Euro, wie wir bereits berichteten.

Der Handwerksbetrieb könne einen Schaden von 2100 Euro schriftlich belegen. Osnatel habe aber mitgeteilt, dass kein Anspruch auf eine Entschädigung besteht, denn Speckmanns Anschluss ist bei Osnatel als privater Anschluss registriert. "Wir haben angefragt, unseren Anschluss als gewerblichen Anschluss einzutragen", sagt er. Allerdings müsse er dafür einen neuen Vertrag mit zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit unterschreiben. Dazu ist er jedoch nicht bereit, da er seine fristlose Kündigung schon eingereicht hat. Ab dem 22. März wird er Kunde bei der Telekom sein.

Ärger über die Hotline

"Wir wurden von Pontius nach Pilatus weitergeleitet" ärgerte sich Thomas Speckmann Anfang Februar über die Hotline von Osnatel. Daran hat sich auch ein paar Wochen später nichts geändert. Der Fliesenlegermeister berichtet auch jetzt wieder über zahlreiche Telefonate mit Osnatel, die zu keinem Erfolg führten. Ähnliches berichtet Karlheinz Voß aus Georgsmarienhütte, der unsere Redaktion am Donnerstag kontaktierte. Nachdem er seinen Vertrag bei Osnatel gekündigt hatte, wollte er weiterhin Zugriff auf sein E-Mail-Konto haben. Also quälte er sich durch zahlreiche Telefonate mit der Hotline und bekam mehrfach Briefe mit fehlerhaften Zugangsdaten. "Man bekommt über die Hotlines nie Personen mit Verantwortung ans Telefon" sagt Voß. Bei seinem neuen Anbieter, der Telekom, sei es nicht besser.