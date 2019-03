Bad Laer. Zu ihrer Mitgliederversammlung mit Pachtauszahlung rief die Jagdgenossenschaft des Hilteraner Ortsteils Allendorf auf. Der Vorsitzende der Jägerschaft Osnabrück-Land Reinhard Korbel erklärte unserer Zeitung, was genau es mit einer Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft auf sich hat, wem Pacht zusteht und wie die damit verbundenen Rechte und Pflichten aussehen.

Zusammen mit Akteuren einer anderen Jagdgenossenschaft, der aus Remsede, blickt Reinhard Korbel interessiert auf das Jagdkataster, ein Plan, der die einzelnen Flächen der jeweiligen Grundstücksbesitzer im Bad Laerer Ortsteil aufzeigt. „Wir haben hier viele kleine Parzellen von zirka 50 Eigentümern auf einer Gesamtfläche von rund 500 Hektar die zusammen mit drei Jagdpächtern unsere Jagdgenossenschaft Remsede bilden“, erklärt deren Vorsitzender Stefan Kleine-Wechelmann.

Grundeigentümer

Neben den Jagdgenossenschaften Allendorf und Remsede gibt es hunderte weitere im Landkreis Osnabrück. Ihre Mitglieder setzen sich zusammen aus Landwirten, Waldbesitzern oder anderen Eigentümern von Grund und Boden im ländlichen Raum – auch denjenigen, die mit dem Thema Jagd „nichts am Hut haben“. Alle diese Menschen sind ganz ohne eigenes Zutun Jagdgenossen. Wieso?

„Seit 1848 ist in Deutschland das Jagdrecht mit dem Eigentum an Grund und Boden verbunden. Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Eigentümer, vorausgesetzt er hat eine Jagdausbildung absolviert, automatisch berechtigt ist, Jagd auf dem eigenen Grund auszuüben“, berichtet Reinhard Korbel. Das sei aus Sicherheitsgründen, ebenso wie aus Rücksicht auf wildbiologische Prozesse nur in Jagdbezirken mit ausreichender Größe erlaubt. Gemeinschaftliche Jagdbezirke werden dann gebildet, wenn die einzelnen Grundflächen der Eigentümer nicht die Mindestgröße von 75 Hektar für einen Eigenjagdbezirk erreichen. Die so entstandene Jagdgenossenschaft kann das Jagdrecht durch Verpachtung an einen oder mehrere Jäger oder durch Eigenbewirtschaftung ausüben. Zirka 460 Jagdbezirke zählt der Jägerschaftsvorsitzende im Landkreis Osnabrück, davon seien 190 Eigenjagdbezirke.

Pacht

„Waidmänner, die im genossenschaftlichen Bezirk das Jagdrecht ausüben wollen, zahlen jährlich Pacht, die dann ebenfalls einmal pro Jahr aufgeteilt an die Mitglieder der Jagdgenossenschaft überwiesen oder auf der Versammlung ausgezahlt wird“, so Stefan Kleine-Wechelmann. „Nicht immer wird der volle Pachtbeitrag ausgezahlt. Je nach Vereinbarung der Mitglieder kann ein Teil auch für die Instandhaltung von Waldwegen, für die Beschilderung oder das Anlegen von Blühstreifen und Biotopen eingesetzt werden“, ergänzt Reinhard Korbel. Stimme ein Jagdgenosse einem solchen Beschluss nicht zu, könne er die Auszahlung seines Anteils verlangen.

Lange Zeit war der Austritt aus einer Jagdgenossenschaft nicht möglich, laut Gesetz bestand Zwangsmitgliedschaft. Alle Eigentümer von Grundstücken unter 75 Hektar waren also Mitglied der Genossenschaft und mussten die Jagd auf ihrem Grundstück dulden. Ausgenommen von dieser Regelung sind Eigentümer von befriedeten Bezirken im Jagdrevier, dazu gehören nichtbejagbare Areale wie Camping-, Sportplätze oder Friedhöfe.

Austritt

2012 schränkte jedoch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das deutsche Jagdrecht ein. Seitdem können Grundstückseigentümer, die die Jagd ablehnen, aus der Jagdgenossenschaft austreten. Dies erfordert aber ausreichende, ethische Begründung und ist mit Kosten verbunden. Für Wildschäden auf dem eigenen Grund muss man danach selbst aufkommen und wird nicht von der Jagdgenossenschaft unterstützt. Jagdgenossenschaften sind ihren Mitgliedern zum Ersatz von Wildschäden verpflichtet, übertragen diese Verpflichtung im Pachtvertrag häufig aber auf den Jagdpächter.

Wer sich unsicher ist, ob er Mitglied in einer Jagdgenossenschaft ist oder weitere Informationen zu den damit verbundenen Rechten einholen möchte, wendet sich am besten an die Gemeinde seines Wohnsitzes. Diese kann weiteren Kontakt zu dem jeweiligen Jagdvorsteher, dem Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft, legen.