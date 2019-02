Bad Laer. Die Gemeinde Bad Laer benötigt einen neuen Kooperationspartner für die offene Jugendsozialarbeit im Ort. Die aktuellen Verträge laufen zum Ende des Jahres aus oder wurden gekündigt. Aus diesem Grund war das Thema nun ein zentraler Punkt im Bildungsausschuss.

Man habe mit dem westfälischen Kinderdorf (WeKiDo) einen guten und verlässlichen Träger an seiner Seite gehabt, unterstrich Bürgermeister Tobias Avermann. Allerdings laufen einige der bestehenden Verträge zum Ende des Jahres aus. Wiederum andere wurden seitens des WeKiDo gekündigt. „Es ist alles sehr friedlich abgelaufen, aber wir müssen das Projekt nun auf neue Füße stellen“, so Avermann. Man sei von dem Vorgang zwar teilweise überrascht worden, werde allerdings zufriedenstellende Lösungen finden. „Wir befinden uns bereits in Gesprächen und haben schon erste Angebote eingeholt. Es besteht also kein Grund zur Sorge“, erläuterte der zuständige Fachdienstleiter Jens Giesker.





Der finanzielle Umfang des Projektes erfordert dabei ein strukturiertes Ausschreibungsverfahren. Um einen ordnungsgemäßen und zielführenden Ablauf gewährleisten zu können, habe man sich die Hilfe eines Beratungszentrums eingeholt und plane die Einrichtung eines Arbeitskreises. Laut Avermann strebe man eine Lösung mit der bewährten Mannschaft an und sei „sehr zuversichtlich“, dass dieses Vorhaben realisiert werden könne. Die vielschichtige Bindung zum westfälischen Kinderdorf habe zwar einen komplexen Prozess zur Folge, „aber wir rechnen mit einer Zuschlagserteilung bis Anfang Juli“, so Giesker.





Unterdessen wird die Familiensprechstunde in der Gemeinde bis Ende des Jahres fortgeführt. Das niedrigschwellige, mobile Beratungsangebot richtet sich an Familien mit Kindern zwischen null und sechs Jahren und hilft ihnen bei der psychosozialen Erstversorgung. Aufgrund eines mittlerweile tragfähigen Netzwerkes falle der finanzielle Zuschuss der Gemeinde mit rund 4600 Euro in diesem Jahr etwas geringer aus, erklärte der Bürgermeister. Im vergangenen Jahr belief sich dieser noch auf 6900 Euro.





Außerdem stand die Verabschiedung des Produkthaushalts auf der Agenda. Dabei hob Avermann noch einmal die Wichtigkeit der Investitionen hervor: „Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass unsere Lernstandorte vernünftig ausgerüstet sind und müssen deshalb die nötigen Mittel zur Verfügung stellen.“ Für die Grundschule plant man unter anderem mit 61.000 Euro für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Darunter fallen beispielsweise Investitionen in Mobiliar, IT und neue Akustikdecken. 88.500 Euro kommen der Geschwister-Scholl-Oberschule zugute. Alleine 40.000 Euro davon sollen in die Erneuerung der Lehrküche fließen. Man sei mit den Ansätzen zufrieden und hoffe auf eine baldige Umsetzung, so Frank Hiltermann (CDU), der die Erhebung eines grundsätzlichen Ist-Zustandes anregte: „Es wäre gut, wenn man von Zeit zu Zeit die aktuellen Begebenheiten in Erfahrung bringen könnte, damit man für die Zukunft weiß, wo genau es klemmt.“ Wichtig sei, jetzt die Sachen anzugehen, die möglicherweise in der Vergangenheit liegen geblieben sind, betonte Reinhard Keding (BBL).