Bad Laer. Derzeit wird auf der Teutoburger-Wald-Eisenbahn bei Bad Laer das gesamte Gleisbett erneuert. Die Betreiberfirma Lappwaldbahn rechnet für Anfang 2020 mit ersten Güterzugfahrten.

Über den aktuellen Stand der Bauarbeiten an den Gleisen zwischen Bad Iburg und der Landesgrenze zu NRW informierte die Betreiberfirma Lappwaldbahn. Für den Güterverkehr müssen vor allem zwei Brücken in Glane südlich von Bad Iburg erneuert werden, von denen zwei derzeit für den Bahnbetrieb gesperrt sind und lediglich zu Bauzwecken befahren werden dürfen. Konkretes Interesse am Gütertransport per Bahn hätten die Staatsforsten angemeldet, die ab Bad Iburg Holz abtransportieren lassen wollen. Und Claas aus Harsewinkel, so die Lappwaldbahn, sehe endlich die Gelegenheit, mit dem neuen Gleisabschnitt schneller für den weltweiten Export ab Bremerhaven sorgen zu können. Momentan braucht es bis zu einer Verschiffung der Landmaschinen eines Transportes in sieben Tagen durch drei Bundesländer.

Bei Bad Laer entfernt derzeit ein Bagger, dessen Fahrwerk schienentauglich gemacht wurde, zunächst den alten Schotter vor und unter den Schwellen.

Neue Betonschwellen mit 60 Jahren Mindesthaltdauer

Der alte Schotter ist Hochofenschlacke aus Georgsmarienhütte. „Das war in den 1930er Jahren ein Abfallprodukt und kostete nix“, erklärte Josef Högemann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Lappwaldbahn. Der Schotter funktionierte auch eine zeitlang. Doch das ständige Befahren ließ das Material porös werden. Ersetzt wird es jetzt durch scharfkantiges Granitgestein, das ein Wegrutschen des Gleisdammes verhindern soll.

Expansionspläne

Das Material dazu kommt ebenso wie die neue Betonschwellen aus den Niederlanden. Der Hersteller will auf den deutschen Markt und machte ein günstiges Angebot, so Högemann. Perspektivisch könnten weitere Schwellen für andere Schienenbauten in Norddeutschland im Hafen Dörenthe angeliefert werden und von dort auf den ersten Gleiskilometer der Lappwaldbahn weitertransportiert werden.

Der Schwellenaustausch im aktuellen Bauabschnitt geht über eine besondere Einrichtung des Baggers vor sich. Die alten Holzschwellen werden mit der Baggerschaufel herausgerissen und durch einen vorgesetzten Schwellenwechsler gedreht, so dass sie zwischen den Schienensträngen hochgehievt und auf einer Seite abgelegt werden können. Anders als das Schotterschlackegestein, sind die Holzschwellen – obwohl erst vor 30 Jahren verbaut – schon ein Fall für die Sondermüllentsorgung. „Das kostet richtig Geld“, sagte Högemann.

Schweißtreibend: 60 Schwellen am Tag

Die neuen Betonschwellen werden ebenfalls mit dem Bagger antransportiert. Zwei Gleisbauer rücken die Schwellen auf einen Abstand von exakt 65 Zentimetern und ziehen pro Schienenstrang zwei Schrauben mit einem sogenannten Schwellenschlüssel mit Muskelkraft an. „Später, wenn das Gleisbett mit dem neuen Granitschotter aufgefüllt wird, zieht man auch noch die Schrauben maschinell mit mehreren hundert Newtonmetern fest“, schilderte Gleisbauer Nico Verhufen.

Anzeige Anzeige

Gut 22.000 Schwellen verlegen zwei Teams im Bauabschnitt zwischen Bad Iburg und der Landesgrenze kurz vor Versmold. Pro Tag schaffen sie bis zu 60 Stück. „Da weißt Du am Abend, was du gemacht hast“, sagte Gleisbauer Verhufen.

Touristen

Konflikte mit den Anwohnern gab es wegen der Arbeiten noch nicht“, antworte Högemann auf eine Frage von Laers Bürgermeister Tobias Avermann. Wichtig scheine den Menschen, dass hier wieder Touristenzüge mit historischem Anstrich fahren, so Högemanns Beobachtung.

Für die gut 50 Kilometer zwischen Saerbeck und Versmold, Gesamtinvestition über elf Millionen Euro, sollen sich aber Güterzugtransporte für die Lappwaldbahn rechnen. Bei manchen Firmen in der Region ist man schon vorstellig geworden. Doch da in den letzten zwei Dekaden auf der reparaturbedürftigen Strecke nichts passierte, haben die ehemaligen Kunden inzwischen andere Vertriebswege entwickelt, sagte Högemann. Das könnte ab Anfang nächsten Jahres schneller gehen.