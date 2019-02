Bad Laer. Seit mehr als 50 Jahren gibt es den bunten Nachmittag der Bad Laerer Ortsgruppe der Katholischen Frauen Deutschland. Diesmal unter etwas anderen Vorzeichen.

Der bunte Nachmittag wurde seinerzeit vom Salzbachchor ins Leben gerufen, der die Damen bis heute unterstützt. Seit dem Herbst geht es ein wenig turbulent zu denn die Ortsgruppe hat derzeit keinen Vorstand. Stattdessen haben sich übergangsweise Arbeitsgruppen gebildet, die die einzelnen Veranstaltungen im Jahreslauf organisieren. Für den bunten Nachmittag waren Hildegard Glosemeyer und Maria Bunte zuständig.



Dezimiert

Am Anfang beschrieben die kfd-Frauen ihre Vorstandssituation auf der Bühne mit dem Lied „10 kfd-Frauen“, die sich nach und nach dezimieren. Danach trat der Salzbachchor unter der Leitung von Olga Dahlke auf und präsentierte Schlager wie „Und morgen früh küss ich dich wach“ von Helene Fischer und „Über den Wolken“ von Reinhard Mey.





Nach Kaffee und Kuchen ging es bunt und fröhlich weiter, unter anderem mit Sketchen über Liebeskummer und böse Schwiegermütter, gegen die sich in Bad Laer eine Selbsthilfegruppe von drangsalierten Schwiegertöchtern formiert hat. Amüsant auch der Sketch mit Daniela Rosengarten und Monika Olbricht, in dem eine ältere Dame mit Hilfe einer Expertin der Hotline ein Computerproblem zu lösen versucht. Leider versteht die ältere Dame Anweisungen wie „sagen Sie mir, was auf dem Schirm steht“ und „Schließen Sie das Fenster“ vollkommen falsch. Weder der Regenschirm noch das Zimmerfenster können das Problem beheben. „Die in der Hotline haben wirklich keine Ahnung“, so das Fazit der Dame.

„Wat sall ick maken?“

Die Musical-Mothers läuteten mit verschiedenen Tänzen zu Hits wie „Dancing Queen von Abba die Schunkelpause ein. Die untermale DJ Olaf Stenzel mit fetziger Musik, Im zweiten Teil ging es dann amüsant weiter, unter anderem mit einem plattdeutschen Sketch unter dem Titel „Wat sall ick maken?“ mit Maria Bunte, Barbara vor der Landwehr und Hildegard Glosemeyer. Darin möchte Hinnerk seiner Traumfrau seine Liebe gestehen, weiß aber nicht, wie er es anfangen soll. Freund Martin gibt ihm den einen oder anderen Tipp, wie man eine Frau um den Finger wickelt. Gerade in dem Moment, als Hinnerk Martin im Rollespiel seine Liebe erklärt, kommt die Herzensdame zur Tür herein und ist schockiert.





Anzeige Anzeige

Schließlich zeigen Nicole Tepe und Heike Höpke ein witziges Verwirrspiel, das ein neues Gesetz auslöst, nach dem jedes Paar spätenstens nach fünf Ehejahren ein Kind zu haben hat. Am fünften Hochzeitstag soll ein Mann von der Regierung kommen, der alles notwendige in die Wege leiten soll, was eine Frau zur Mutter macht. An der Tür klingelt jedoch ein Fotograf, der sich in der Adresse geirrt hat. Als er der Frau Vorschläge zu schönen Örtlichkeiten zum Fotografieren macht, wird er gründlich missverstanden.





Ganz andere Sorgen hat ein Paar, das Daniela Rosengarten und Monika Olbricht darstellen. Nach einigen Jahrzehnten Ehe schmeißen sich Mann und Frau nichts als Gemeinheiten an den Kopf. „Eine Fliege nervt nur im Sommer – du das ganze Jahr“, zum Beispiel. Der Sketch endet mit dem Auszug der Frau, die ihren Mann im Türrahmen fragt, ob sie noch etwas für ihn tun könne. “Nein Danke, das reicht“, ist seine Antwort .

Die „verrückten Hühner“ rundeten das Programm ab. Mit dem Unheilig-Lied „Es ist Zeit zu gehen“ bedankten sich die kfd-Frauen am Ende bei ihrem begeisterten Publikum.