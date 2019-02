Bad Laer. Wegen einer Trunkenheitsfahrt hatte das Amtsgericht Bad Iburg einen Strafbefehl gegen einen Mann aus Bad Laer erlassen. Der Mann war nach einem Disco-Besuch alkoholisiert nach Hause gefahren und unterwegs mit dem Wagen liegen geblieben.

Der 36-Jährige hatte gegen die per Strafbefehl ergangene Geldstrafe von 1050 Euro Einspruch eingelegt, weswegen die Sache nun vor dem Amtsgericht verhandelt wurde. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, in den frühen Morgenstunden des vergangenen 7. Oktober mit mindestens 1,99 Promille Alkohol im Blut Auto gefahren zu sein. Vor Gericht wollte der Mann keine Angaben zur Sache machen.

Volltrunken

Einem Taxifahrer war gegen sechs Uhr morgens das Auto des Angeklagten aufgefallen, das mit eingeschaltetem Warnblinker am Straßenrand zwischen Bad Rothenfelde und Dissen am Straßenrand stand. Als er in den Wagen hineingeblickt habe, habe er auf dem Fahrersitz einen zusammengesunkenen Mann gesehen, so der Zeuge. Daraufhin habe er angehalten, um nach dem rechten zu sehen. Der im dem Wagen sitzende und angeschnallte Mann sei voll mit Erbrochenem gewesen, desgleichen das Innere des Wagens. Nur unter Schwierigkeiten sei es ihm gelungen, den Mann aufzuwecken und aus dem Auto und über die Leitplanke in einen sicheren Bereich zu bringen, so der Taxifahrer, der auch die Polizei verständigt hatte.

Als der Mann die nahende Polizei gesehen habe, sei er in ein nahe gelegenes Waldstück weg gelaufen. Die Beamten konnten den stark alkoholisierten Mann etwas später in Bad Rothenfelde aufgreifen. Wie sich kurz darauf herausstellte, war dieser Mann allerdings nicht der Fahrer des PKW gewesen. Denn nur wenig später sei der Angeklagte gemeinsam mit einem Abschleppwagen bei seinem Auto eingetroffen, berichtete ein Polizeibeamter: „Er sagte, er sei der Fahrer gewesen.“

Ohne Sprit

Gemeinsam mit seinem Schwager sei er in einer Disko gewesen, habe ihm der 36-Jährige berichtet. Eigentlich hätten sie mit einem Taxi nach Hause fahren wollen, doch das Geld habe nicht gereicht. Daraufhin sei er mit dem Schwager in seinem Wagen gefahren und unterwegs sei dann der Sprit ausgegangen. Deswegen sei er zu Fuß nach Dissen gelaufen und habe dort von einer Bäckerei Pannendienst angerufen.

Der Schwager des Mannes hatte sich derweil auf der Beifahrerseite des Autos erbrochen und sich offenbar deswegen dann auf den Fahrersitz gesetzt. Auf der Fahrt zur Wache habe der Angeklagte ihm noch gesagt, es sei Zeit gewesen, dass sie ihn endlich mal wegen einer Trunkenheitsfahrt geschnappt hätten, denn bislang sei es immer gut gegangen, berichtete der Polizist.

„Weise Entscheidung“

Die Zeugenaussagen ergaben für den Richter offenkundig ein ausreichendes Bild. Gegebenenfalls solle der Angeklagte erwägen, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück zu nehmen, denn im Falle eines Urteils könne die Sache für ihn möglicherweise deutlich teurer werden als die Geldstrafe von 1050 Euro – denn die sei doch sehr milde. Nach einer kurzen Beratung mit seinem Anwalt zog der Mann den Einspruch zurück, was der Richter als „weise Entscheidung“ betrachtete. Die bei dem 36-Jährigen festgestellten 1,99 Promille sprächen auch dafür, dass er offenbar an Alkohol gewöhnt sei. „Das ist ein bedenklich hoher Wert. Ich würde mit einem solchen Wert mein Auto nicht einmal finden.“