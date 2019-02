Bad Laer. Die Lesenacht in der Grundschule am Salzbach lud ein zum Entdecken von altmodischen Büchern. Und alle hatten Spaß daran.

Im Klassenraum der 3a riecht es nach Wald und die Beleuchtung ist so geschickt gesetzt, dass inmitten der echten Bäume eine Lichtung entstand, wo die Kinder sich zusammengesetzt haben und zusammen mit den Lesevätern ihrer Klassenkameradin Edith lauschen, die das Märchen "Die Goldene Gans" vorliest. Alle lassen sich in den Bann ziehen und sind fasziniert von den Bildern, die im eigenen Kopf beim Zuhören entstehen. Die perfekte Szenerie für die Idee, die hinter der Lesenacht steht.





Seit 2004 organisiert der Förderverein zusammen mit den Eltern und den Lehrern diese ganz besondere Werbeaktion für Bücher und das Lesen. Und auch an diesem Freitagabend ließen sich rund 150 Bad Laerer Schülerinnen und Schüler begeistern. Kein Wunder, denn viele Erwachsene und Kinder haben sich sogar in Märchenkostüme geworfen, um das Thema der Lesenacht "Märchen" zu unterstreichen. Dazu stehen in der Pausenhalle wunderbar altmodische Märchenfiguren herum, die die Eltern genauso organisiert haben wie den Wald aus echten Nadelbäumen im Klassenraum im ersten Stock.

Manuela Bühren, Vorsitzende des Fördervereins, selbst im roten Königinnenkostüm, freut sich über das Engagement: "Viele Kinder lieben es, wenn ihnen abends vor dem Schlafengehen vorgelesen wird." Daran könnten auch die vielfältigen neuen Medien nichts ändern. Und gerade Märchen sind nach wie vor beliebt. "Das ist etwas für Mädchen und für Jungen", erklärt Benedikt Rekers, Konrektor der Schule. "Sie wirken trotz ihrer spannenden Geschichten am Ende beruhigend, denn immer siegt das Gute über das Böse." Die Lesenacht von 17 bis 21 Uhr mit ganz viel Kuschelkissen, weichen Decken, Knabberzeug, leckeren Nudeln mit Tomatensoße für alle und jeder Menge toller Geschichten, die sich die Kinder gegenseitig und mit Hilfe der erwachsenen Lesehelfer vorlesen, ist eine von verschiedenen Maßnahmen, mit denen der Förderverein zusammen mit Schulleiterin Frauke Leiß und ihrem Kollegium die Lust aufs Lesen wecken will. Knapp die Hälfte der Bad Laerer Grundschüler waren in diesem Jahr mit dabei und die eine oder andere Geschichte wird sicherlich schon bald nochmal zuhause nachgelesen.