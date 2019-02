Bad Laer. In der katholischen Kirchengemeinde Bad Laer fand jetzt zum ersten Mal ein Segnungsgottesdienst für verliebte Paare statt. Die Resonanz aus der Kirchengemeinde war groß. Mehr als 60 Paare ließen sich segnen.

Ein Lächeln war in den Gesichtern der Paare zu sehen, die sich jetzt im ersten Segnungsgottesdienst für Paare in der katholischen Kirche Mariae Geburt zunächst gegenseitig segneten und sodann zum Altar schritten, um sich von Gemeindereferentin Annegret Krampe und Pfarrer Arnold Kuiten aus Twistringen, der kurzfristig für den erkrankten Pfarrer Maik Stenzel eingesprungen war, als Paar segnen zu lassen.

Bedeutung von Liebe

In dem Gottesdienst solle es um die Bedeutung von Liebe und Beziehungen gehen, die für uns Menschen so wichtig seien, erklärte Gemeindereferentin Annegret Krampe. Daher habe sich das pastorale Team der Kirchengemeinde nach zwei erfolgreich verlaufenen Segnungen für Ehepaare entschlossen, jetzt eine Segnung für Verliebte anzubieten.



Die Resonanz konnte sich sehen lassen. In einer langen Schlange reihten sich mehrere Dutzend Paare auf, um den Segensspruch auf sich wirken zu lassen. Der Valentinstag, der am 14. Februar gefeiert wurde, sei ein guter Anlass, sich der eigenen Beziehung bewusst zu werden und sie durch einen Segen hervor zu heben und zu stärken, so die Gemeindereferentin.

Meditation für die Gottesdienstbesucher

Anstelle einer Predigt hatte Annegret Krampe eine kurze Meditation für die Gottesdienstbesucher vorbereitet. Zwei sich kreuzende Linien als Bild für zwei Menschen in einer Beziehung sollten anregen, über die beteiligten Menschen und die beiden Lebensläufe nachzudenken. Die Lebenslinien würden immer wieder zusammen laufen, mal bewege man sich voneinander weg und dann wieder aufeinander zu. "Wenn wir in die so von Gott geschenkte Liebe vertrauen, können wir uns selbst verlassen und beim anderen ankommen. Das nennen wir Glück!", so die Gemeindereferentin. "Es segnete euch der gute Gott, der die Liebe ist und er Schütze euer Glück", hallte es sodann für die zahlreichen Paare durch die Kirche. Dabei gab es keine Altersbegrenzung. Von jungen Paaren, bis zu älteren Paaren, die sich gemeinsam stützten, reichte die Gruppe der Gesegneten. "Total schön" fanden die Segnung Heike und Johannes aus Bad Laer, die bald ihre silberne Hochzeit feiern. Auch Katja und Bernhard, die über die sozialen Medien auf die Segnung aufmerksam wurden, meinten, dass nach 29 Ehejahren eine persönliche und kirchliche Segnung eine schöne Bestätigung für das gemeinsame Zusammenleben sei.