Bad Laer. Nicht lang schnacken, sondern anpacken: Was für die Einsätze gilt, nahm sich die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer auch bei ihrer Jahreshauptversammlung zu Herzen. In Rekordzeit handelte sie die umfangreiche Tagesordnung ab.

Gesellige Enge herrschte am Donnerstag im Saal des Feuerwehr-Gerätehauses. Denn neben einer großen Zahl an Feuerwehr-Kameraden waren auch viele Ehrengäste der Einladung zur Versammlung gefolgt. Ihnen allen gab Gemeindebrandmeister Bernhard Reckwerth einen kurzen Überblick über die ehrenamtliche Arbeit des vergangenen Jahres. Insgesamt 80 Einsätze zählte die Bad Laerer Wehr in 2018.

Dabei forderten elf Brände sowie drei nachbarschaftliche Löschhilfen ihr Eingreifen. Den mit Abstand größten Anteil hatten in der Statistik die technischen Hilfeleistungen mit 46 Einsätzen. Hinzu kamen 20 Fehlalarme. Doch die Aktiven der Bad Laerer Wehr – unter ihnen auch zwei Feuerwehrfrauen – investieren nicht nur bei Einsätzen ihre Zeit und Kraft. Einschließlich der Übungsabende, Brandsicherheitswachen, Lehrgänge und mehr summiert sich ihr Engagement deshalb auf rund 6000 Stunden im Jahr.

Rettungspunkte eingerichtet

So konnte nach rund zweijähriger Vorarbeit jetzt ein System aus Rettungspunkten nach Bad Rothenfelder Vorbild fertiggestellt werden. Insgesamt 18 derartige Rettungspunkte verteilen sich nach Angaben von Bernhard Reckwerth über das Gemeindegebiet. Eingeweiht wurden – nicht zuletzt dank des großen ehrenamtlichen Engagements - in 2018 auch die Arbeiten an den Räumen der Jugendfeuerwehr. Ihr gehören aktuell 22 Jungen und Mädchen an.

Der schon traditionelle Autowaschtag, ein Besuch bei der Berufsfeuerwehr in Osnabrück, die Prüfung zur Jugendflamme und die Teilnahme am Nordsee-Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr standen im vergangenen Jahr auf ihrem Programm. Und die ersten Highlights für das laufende Jahr sind bereits terminiert: So richtet die Bad Laerer Jugendfeuerwehr am 15. Juni das Sportturnier der Jugendfeuerwehren im Kreis aus. Der Autowaschtag findet am 7. September statt. Und auch ein Zeltlager steht wieder an.

Unverzichtbar für Sicherheit

Die Leitung der Jugendfeuerwehr liegt nach einstimmigem Votum der Aktiven weiterhin bei Eric Schumacher. Der „großen“ Wehr sprach Bürgermeister Tobias Avermann zur Jahreshauptversammlung den Dank nicht nur von Rat und Verwaltung, sondern aller Bürger aus: „Wenn das Alarmsignal ertönt, dann gehen Sie für uns buchstäblich durchs Feuer!“ Die Freiwillige Feuerwehr übernehme eine zentrale und unverzichtbare Rolle im Sicherheitswesen der Gemeinde.

Umso unverständlicher ist, dass Michael Janböke als stellvertretender Abschnittsleiter Süd und stellvertretender Verbandsvorsitzender feststellen musste: „Bestimmte Leute zollen den Kameraden im Einsatz keinen Respekt.“ Sie müssen sich, wie Janböke berichtete, Pöbeleien und Schlimmeres gefallen lassen, während sie sich ehrenamtlich und oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens für andere einsetzen. „Das macht mich sehr traurig“, so der stellvertretende Abschnittsleiter. Die Kameraden halten dennoch der Feuerwehr die Treue – und das oft über Jahrzehnte.

"Gut Wehr" den Geehrten

Urkunde und Ehrennadel nahmen für 50 Jahre in der Bad Laerer Wehr Manfred Jostschulte, Johannes Meyer zum Alten Borgloh und Antonius Örtlinger sowie für 25 Jahre Andreas Wellmeyer entgegen. Befördert wurden Franziska Meyer zur Feuerwehrfrau, Nils Lückemeier zum Feuerwehrmann, Natanael Meyer und Sven Richter zu Oberfeuerwehrmännern, Tim Eckelkamp zum Hauptfeuerwehrmann, Alexander Stegmann zum Löschmeister sowie Eric Schumacher zum Oberlöschmeister. Allen Geehrten und Beförderten galt das dreifache „Gut Wehr“ ihrer Kameraden.