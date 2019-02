Bad Laer. Die Schulbücher blieben zugeklappt: In der Geschwister-Scholl-Oberschule bot die „Berufserkundung an Praxisstationen“ den Schülern der achten Klassen erste Einblicke in spannende Ausbildungsberufe.

Unternehmen kommen in die Schule, um mit kleinen, berufspraktischen Aufgaben ihre unterschiedlichen Ausbildungsberufe vorzustellen: Das System ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Berufsorientierung an der Geschwister-Scholl-Oberschule. Der Aktionstag fand in der Multizone des Lernhauses 7/8 erstmals in Eigenregie der Schule statt. Insgesamt 19 Unternehmen aus Bad Laer und der ganzen Umgebung folgten der Einladung der Organisatorinnen Karin Bischof und Mareike Himmelreich.

„Das Interesse von Unternehmen an praktischen Veranstaltungen in der Schule steigt“, verzeichnet Mareike Himmelreich, Koordinatorin der Berufsorientierung an der Geschwister-Scholl-Oberschule einen Trend, der beiden Seiten zugutekommt. Dabei vermittelt die „Beruforientierung an Praxisstationen“ schon in der achten Klasse den Schülern einen ersten Eindruck von möglichen Ausbildungen – zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik etwa. Beim Zusammenbau von Verlängerungskabeln testeten die Achtklässler am Stand von AGW Elektrotechnik ihr Geschick im Umgang mit Schraubendreher und Kabeln.

Breites Spektrum an Berufen

„Wir möchten jungen Leuten diesen Beruf nahebringen“, erklärte Robin Keevill, selbst Auszubildender im zweiten Lehrjahr. „Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Natürlich muss man ein bisschen Köpfchen haben. Mathe ist wichtig.“ Vor allem aber sollte das Interesse an der Elektrotechnik groß sein: „Ohne Interesse hat man auf der Baustelle keinen Spaß!“ Heilerziehungspfleger, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Pharmazeutisch-technische Assistentin, Dachdecker oder Sozialversicherungsfachangestellter: Das Spektrum der vorgestellten Berufe war breit.

Miniatur-Lkw nahmen dabei am Stand von Wilhelm Wellmeyer Fahrzeugbau Gestalt an. Der Umgang mit Werkzeug und Bausatz lockte keineswegs nur die Jungen an: „Man muss alles einmal ausprobieren“, meinte Pia Weißbrich, während sie mit dem Bohrer die vorgelaserten Löcher für die Schrauben und Muttern weitete. „Manchmal stellt man dann fest, dass ein Beruf, den man vorher uninteressant fand, doch vielleicht etwas sein könnte.“ Den Blick auf Ausbildungsberufe lenken, die nicht unbedingt im Trend sind: Diese Chance nutzt seit vielen Jahren auch die Versmolder Privat-Fleischerei H. & E. Reinert.

Ausbilden für die Zukunft

„Wir bilden aus, weil wir Mitarbeiter für die Zukunft suchen“, betonte Reinhold Bellmann, verantwortlich für die gewerbliche Ausbildung im Unternehmen. Und das bedeutet: „Bei uns werden grundsätzlich alle Auszubildenden übernommen.“ Und die „Berufserkundung an Praxisstationen" bot den Schülern Gelegenheit, dafür schon erste Kontakte zu knüpfen. Zum ersten Mal beteiligte sich an dem Aktionstag auch die Firma NZR. Die potenziellen Azubis zum Industriemechaniker Fachrichtung Feingerätebau machte Werkstattleiter Christoph Storck am kleinen Modell mit den Geheimnissen der Drucklufttechnik vertraut.

Allen teilnehmenden Unternehmen sprach Mareike Himmelreich im Namen der Schule einen großen Dank aus: „Ohne sie wäre diese Form der Berufsorientierung nicht möglich.“