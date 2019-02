Bad Laer. In Bad Laer gelangt offenbar viel Fremdwasser in das Abwassernetz. Bis zu 50.000 Kubikmeter werden schätzungsweise pro Jahr in das Abwassernetz geschleust und überlasten die Kläranlage. Im Ausschuss für Bauen und Umwelt wurde diese Problematik nun diskutiert.

Die Abwasserpumpwerke stehen insbesondere bei Tagen mit Starkregen unter extremer Belastung, verdeutlichte Thomas Sundag von der TEN im Ausschuss für Bauen und Umwelt am Dienstagabend im Rathaus in Bad Laer. „Dies kann entweder an größeren Mengen Regenwasser liegen, die fälschlicherweise in die Abwasserkanäle geleitet werden, oder durch von unten drückendes Grundwasser hervorgerufen werden“, so der Fachmann. Aufgrund der kurzfristigen Schwankungen an Tagen mit unterschiedlichen Regenvorkommen gehe man im aktuellen Fall allerdings von ersterem aus. Bis zu 50.000 Kubikmeter Fremdwasser werden so schätzungsweise pro Jahr in das Abwassernetz geschleust. Man müsse sich mit Blick auf die ohnehin überlastete Kläranlage jetzt dieses Themas annehmen, plädierte Bürgermeister Tobias Avermann.

Nebel durch das Abwassernetz leiten

Um mögliche Unzulässigkeiten an Anschlüssen ausfindig machen zu können, seien laut Sundag zwei Maßnahmen vorgesehen: Zuerst werde eine Signalnebenanalyse durchgeführt, bei der Nebel durch das Abwassernetz geleitet werde. Sobald dieser beispielsweise an Dachrinnen austrete, sei von einem möglichen Fremdwassereintrag auszugehen. Desweiteren könne eine Kanalspülung mit anschließender Kanalvideountersuchung vorgenommen werden. „Solche Vorgehensweisen führen nicht nur dazu, dass die Kläranlage und die Abwasserpumpwerke auf Dauer entlastet werden, sondern auch zukünftige Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Kanälen besser abgestimmt werden können“, erklärte Sundag.

30 Kilometer Kanallänge

Insgesamt verfügt die Gemeinde Bad Laer über eine Gesamtkanallänge von 30 Kilometern. Die Kosten für die einzelnen Maßnahmen belaufen sich dabei pro Kilometer auf 950 Euro für die Signalnebelanalyse und jeweils 1100 Euro für die Kanalspülung und die Videountersuchung. Dem Sachverständigen zufolge sei insbesondere das Abwasserpumpwerk in Remsede bei Starkregen extrem überlastet, weshalb dort mit der Nebelanalyse begonnen werden müsse. Die gesamte Untersuchung für diese drei Kilometer des Kanalnetzes in Remsede dauere maximal zwei Tage.

Frühere Untersuchungen?

Sowohl einzelne Sitzungsbesucher als auch Ratsherr Hubert Kaumkötter (BBL) verwiesen unterdessen auf frühere Untersuchungen. „Dieses Thema hat uns schon vor Jahren beschäftigt und es wurden damals bereits Daten zu möglichen Fremdwassereinleitungen gesammelt. Diese müssen normalerweise im Rathaus vorliegen“, unterstrich Kaumkötter. Derartige Hinweise nehme er gerne auf, so Avermann. „Ich vermute allerdings, dass diese Untersuchungen nicht in dem Maße stattgefunden haben, wie wir es jetzt anstreben.“ Laut Sundag gebe es auch von Seiten der TEN keine Kenntnisse über derart umfangreiche Prüfungen.

Gemeinsame Kläranlage der Gemeinden Bad Laer und Glandorf

Derweil schreiten die Beratungen über die von der CDU-Die Grünen-Gruppe eröffnete Idee einer gemeinsamen Kläranlage der Gemeinden Bad Laer und Glandorf voran. Der Fraktionsvorsitzende Frank Hiltermann betonte noch einmal die Dringlichkeit der Thematik: „Glandorf hat ähnliche Probleme mit der Kläranlage wie Bad Laer und deshalb müssen wir auch über die Möglichkeit einer gemeinsamen Lösung nachdenken.“ Der Maßstab für eine Zusammenarbeit müsse eine günstige Organisation der Abwasserbeseitigung sein, von der auch die Bürger wirtschaftlich profitieren können, so Johannes Eichholz (CDU). Auch bei den übrigen Ausschussmitgliedern stieß der Vorschlag auf Zustimmung. So verwies Uwe Frerig (BBL) auf andere Gemeinden in denen derartige Projekte bereits funktionieren und hob insbesondere den Bereich der Personalplanung hervor: „Wir müssen den Fachkräftemangel beachten und da kann ein solches Vorgehen enorme Vorteile mit sich bringen.“ Im nächsten Schritt wird sich nun der Verwaltungsausschuss der Sache annehmen.