Bad Laer. Der Fleethweg im Bad Laerer Ortsteil Winkelsetten soll saniert werden. Dieses Vorhaben hat der Ausschuss für Bauen und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht.

Als „in Teilbereichen desolat“ bezeichnete Tobias Becker vom Ingenieurbüro IPW den Zustand des Fleethweges. Verantwortlich dafür seien möglicherweise verschiedene Torfschichten im Untergrund. „Um die exakte Ursache herauszufinden, wird eine Bodenuntersuchung bis zu fünf Metern Tiefe durchgeführt“, erklärte der Planer. Mit den Ergebnissen sei bis Mitte März zu rechnen. Anschließend könne man die vorhandene Befestigung aufbrechen, planieren, ein Geogitter zur Bodenstabilisierung verlegen und neue Asphaltschichten auftragen. Laut Becker handele es sich dabei um eine zahlreich bewährte und günstige Variante des Straßenaufbaus. Insgesamt belaufen sich die geschätzten Kosten für die 400 Meter lange und 3,75 Meter breite Strecke auf rund 110000 Euro. „Wir müssen an einem Punkt im Ort mit der Straßensanierung anfangen und haben dabei vor allem die Nachhaltigkeit im Blick. In Zusammenarbeit mit den Ortsbürgermeistern haben wir die akuten Brennpunkte herausgearbeitet. Der Fleethweg ist ein guter Startpunkt“, verdeutlichte Bürgermeister Tobias Avermann. Außerdem plane man für die Zukunft den Zustand aller Straßen zu erfassen, um eine genaue Übersicht zu erhalten und ein detailliertes Straßensanierungskonzept erstellen zu können.

Produkthaushalt

Desweiteren wurde in der Sitzung der Produkthaushalt bezüglich der Hoch-und Tiefbaumaßnahmen einstimmig verabschiedet und zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss weitergeleitet. „Wir müssen in diesem Jahr wirklich Dinge erledigen und Sachen umsetzen, die in den vergangenen Jahren liegen geblieben sind“, unterstrich Frank Hiltermann (CDU). Auch Uwe Frerig (BBL) begrüßte den Produkthaushalt: „Der Entwurf ist gut aufgestellt und insbesondere der hohe Ansatz im Bereich der Schulen ist hervorzuheben.“

Derweil haben Stichproben bei Baumpflegearbeiten am Thieplatz unschöne Neuigkeiten zutage gefördert. Einige der dortigen Kastanien haben faule Stammköpfe und sind möglicherweise nicht mehr zu retten. Man müsse zwar erst noch ein Gutachten einholen, allerdings verfügen einige der Bäume nur noch über eine geringe Lebenserwartung. Ein Kahlschlag komme laut Bürgermeister keinesfalls in Frage: „Die Bäume sind ortsbildprägend und deshalb werden wir uns einzelne Maßnahmen aufzeigen lassen. Wir werden versuchen möglichst viele Kastanien zu erhalten und ansonsten betroffene Bäume auszutauschen und das Grün zu erneuern.“

Umkleidetrakt

Unterdessen gibt es auch beim Abriss und Neubau des Umkleidetraktes der Sporthallen einen neuen Sachstand. Der Antrag der Baugenehmigung ist beim Landkreis eingegangen und man gehe von einer Bewilligung aus, so Jens Giesker. Man habe bei einem Ortstermin unter anderem noch einmal die Problematiken der Barrierefreiheit in der neuen Sporthalle begutachtet und deren Lösung in die Planungen mit aufgenommen. Laut Giesker warte man nun noch auf die Rückmeldungen der jeweiligen Förderanträge, bevor man in das Feintuning einsteige. „Wir sind gut im Rennen“, bilanzierte Bürgermeister Avermann.