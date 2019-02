Bad Laer. Weil er Waren im Internet zwar bestellt, aber nicht bezahlt hat, ist ein 23-jähriger Mann am Amtsgericht Bad Iburg zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden.

Zwischen Juni 2017 und Juni 2018 bestellte der zum damaligen Zeitpunkt bei seiner Freundin in Bad Laer lebende und auf Hartz IV – Leistungen angewiesene Angeklagte diverse Waren im Internet, ohne sie zu bezahlen. Der zur Zeit aufgrund einer früheren Verurteilung in Strafhaft sitzende Mann zeigte sich geständig. So räumte er ein, einen Goldring zum Kaufpreis von etwas über 1000 Euro bestellt zu haben.

Bestellte Waren verkauft

Nach der erfolgten Lieferung veräußerte der junge Mann den Schmuck umgehend an ein Pfandhaus für 150 Euro. Ebenfalls mit leicht verfälschten Personalien orderte er auch Zubehör für seinen Drucker und ein Monopolyspiel, sowie zwei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von 1300 Euro. Die Fahrräder seien für ihn und seine Freundin bestimmt gewesen, erklärte der 23-Jährige. Darüber hinaus hatte der Angeklagte mit einer fremden EC-Karte bei einem Baumarkt einen Werkzeugkoffer gekauft und an der Kasse mit einem falschen Namen unterschrieben. Den Werkzeugkoffer habe er umgehend bei dem Markt zurück gegeben, um sich dann den Kaufpreis auszahlen zu lassen, so der Angeklagte. Einer weiteren Urkundenfälschung hatte er sich schuldig gemacht, als er auf einer Bescheinigung für das Jobcenter die Unterschrift seiner Freundin gefälscht hatte.

„Er ist ein Serientäter, dem die Vermögenswerte anderer egal sind“, fasste es die Staatsanwältin mit Blick auf die zehn, zu einem guten Teil einschlägigen Vorstrafen des Mannes zusammen. Sie beantragte, den 23-Jährigen wegen Betrugs in fünf Fällen, davon in einem Fall tateinheitlich mit Urkundenfälschung, sowie wegen eines weiteren Falles der Urkundenfälschung zu einer zweijährigen Haftstrafe zu verurteilen.

Keine Chance auf Bewährung

Mit einer Gesamtstrafe von einem Jahr und zehn Monaten blieb das Gericht etwas unterhalb dieser Forderung. „Sie haben sich selber Geschenke gemacht, die sie sich nicht leisten konnten und durften“, resümierte der Richter in der Urteilsbegründung. Neben den zahlreichen Vorstrafen habe der 23-Jährige bei der Begehung der Straftaten auch bereits gewusst, dass weitere Ermittlungsverfahren und auch Anklagen gegen ihn anhängig gewesen seien. Eine Bewährungschance kam daher aus Sicht des Gerichts nicht in Frage.