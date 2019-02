Mit den Kindern und dem Team freuen sich Bürgermeister Tobias Avermann (hinten) und Pfarrer Maik Stenzel (rechts) über die schönen, neuen Räume an der Iburger Straße. Foto: Petra Ropers

Bad Laer. Ihr vorläufiges Reich haben die Kinder bereits für sich erobert: Anfang Januar zog die Krippe des St. Marien-Kindergartens in Bad Laer in neue Räumlichkeiten um. Bis zur Fertigstellung des Neubaus von Krippe und Kindergarten in 2020 haben die Jüngsten nun ihr Domizil an der Iburger Straße 1a - in einem ehemaligen Friseursalon. In kleinem Kreis feierte die Krippe nun die Einweihung ihres neuen Domizils.