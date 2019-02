Bad Laer. Wochenlang musste Thomas Speckmann in seinem Handwerksbetrieb in Bad Laer ohne Telefon und Internet auskommen. Kunden konnten den Betrieb telefonisch nicht erreichen, er war wie von der Außenwelt abgeschnitten. Von verärgerten Kunden, verlorenen Aufträgen und einem geschätzten Schaden von mehreren tausend Euro.

Wie leitet man einen Handwerksbetrieb ohne Telefon- und Internetanschluss? Thomas Speckmann aus Bad Laer durchlebte diesen Alptraum acht Wochen lang. Er leitet einen Fliesenleger- und Ofenbaubetrieb mit neun Mitarbeitern. Drei Wochen vor Weihnachten, an einem Mittwoch, begann das Abenteuer. Telefon und Internet funktionierten von einem Tag auf den anderen nicht mehr.

"Für uns waren die acht Wochen katastrophal", sagt Speckmann. Kunden haben den Betrieb nicht telefonisch nicht mehr erreicht. Zum Teil hätten sie ihre Aufträge storniert, sagt er. Bauzeichnungen musste der Handwerker persönlich bei den Kunden abholen, weil er E-Mails nicht empfangen konnte. Per Post verschickt die Zeichnungen heute niemand mehr. Insgesamt schätzt Speckmann den Schaden auf mehrere tausend Euro.



Störung am Verzweigerkabel

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte EWE TEL, zu der Osnatel gehört, mit, dass es zu einer Störung am Verzweigerkabel kam. Für die Leitungen und die Grundversorgung ist die Telekom zuständig. Also habe Osnatel der Telekom den Schaden noch am 5. Dezember gemeldet. Diese wiederum beauftragte einen Bautrupp. Allerdings haben die Bauarbeiter die Leitungsstörung erst am 1. Februar behoben. Acht Wochen nach dem Thomas Speckmann die Störung meldete. Die Antwort der Telekom dazu: "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten bei Herrn Speckmann. Der Auftrag war leider untergegangen und wurde daher erst am 1. Februar abgeschlossen", sagt Telekom-Sprecherin Lena Raschke knapp.

Speckmann ärgert sich über den Kundenservice von Osnatel. "Ich wurde am Telefon von Pontius nach Pilatus weitergeleitet", sagt der Fliesenleger- und Ofenbaumeister. Seit zehn Jahren ist er Kunde bei Osnatel. Die einzige Übergangslösung, die Osnatel ihm anbot, war eine Umleitung aller Anrufe auf sein Handy. Blöd nur, dass er über sein Handy kaum Empfang innerhalb seines Betriebs hat. Kundengespräche brachen ab oder erreichten ihn erst gar nicht. Einen Surfstick, der dem Handwerksbetrieb Internetempfang über das gut ausgebaute D1-Netz ermöglicht hätte, zog Osnatel nicht in Betracht. Zwar bietet Osnatel nach eigenen Angaben Surfsticks an, in diesem Fall wurde das auf Nachfrage unserer Redaktion allerdings versäumt.

Baustelle lag sechs Wochen brach

Speckmanns Anschluss war bei Osnatel als Privatanschluss registriert. "Osnatel hat nicht wahrgenommen, dass es sich bei uns um einen gewerblichen Anschluss handelt", sagt Speckmann. Privatkunden haben keinen Anspruch auf Schadensersatz. Außerdem muss die Störung erst nach 30 Werktagen behoben werden. In diesem Fall hat es allerdings 42 Werktage gedauert. "Leider kommt es in seltenen Fällen dazu, dass nach 30 Werktagen die Störung nicht behoben werden kann. Wir haben daraufhin eine erneute Störungsmeldung an die Telekom gegeben", schreibt Katharina Schütz, Pressesprecherin von EWE TEL.

Bereits am 20. Dezember begannen erste Bauarbeiten an der Leitung. Doch die Störung konnte nicht behoben werden. Bis zum 1. Februar lag die Baustelle daraufhin brach. "Wegen Schlechtwetter wurden die Bauarbeiten immer wieder verschoben. Wir wurden ständig hingehalten", berichtet der Handwerksmeister. Der ganze Fall sei lachhaft. "Angeblich standen wir auf der Prioritätenliste ganz oben". Für ihn ist schleierhaft, warum Osnatel dem Ganzen nicht energischer nachgegangen ist.

Osnatel bietet Entschädigung an

Über ähnliche Fälle in Zusammenhang mit Osnatel berichtete unsere Redaktion bereits in der Vergangenheit. So musste eine Physio-Praxis in Borgloh zwölf Wochen ohne Internet auskommen. In einem anderen Fall wartete ein Mann aus Melle nach einem Umzug vergeblich auf die Freischaltung einer Telefon- und Internetleitung. Auch ein Glandorfer hatte wochenlang keine Internetverbindung. Die EWE TEL GmbH schreibt, man könne keine gehäuften Probleme in der Zusammenarbeit mit der Telekom beobachten.

Offenbar kommt Osnatel dem Handwerksbetrieb nun aber entgegen und bietet eine Entschädigung an. Wie hoch diese ausfällt ist noch unklar. Seinen Vertrag mit Osnatel hat Thomas Speckmann bereits fristlos gekündigt. Er will den Internetanbieter wechseln. Auf eine Kündigungsbestätigung wartet er noch.