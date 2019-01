Bad Laer. Gut ein Jahr ist vergangen seit Cindy Nonte zur ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Bad Laer berufen wurde. „Ihre Zwischenbilanz kann sich sehen lassen“, findet die Gemeinde in einer Mitteilung.

Verwaltung und Rat, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit beraten und unterstützen, Handlungsbedarf identifizieren und Benachteiligungen abbauen – so lautete die Leitlinie, mit der Nonte im Januar 2018 in ihr Amt startete. Zuallererst, merkte Nonte schnell, musste ein Bewusstsein für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten geschaffen werden.

Weltfrauentag

So nutzte sie die Gelegenheit, sich während des Internationalen Weltfrauentages am 8. März mit der Verteilung von Tulpengrüßen vorzustellen. Hiermit machte sie aufmerksam auf ein vielfältiges Angebot zur Überwindung von geschlechterbedingten Benachteiligungen.

Ein wichtiges Element hierfür war die Einführung einer wöchentlichen Sprechstunde im Sitzungssaal des Rathauses: Frauen wie Männer, Privatpersonen wie Unternehmen konnten sich hier mit allen Fragestellungen zur Gleichbehandlung an die Gleichstellungsbeauftragte wenden. „Ob berufliche Fragestellungen, Benachteiligungen im Angebot der Kommune oder der hiesigen Infrastruktur – es gibt kein Anliegen, über das nicht gesprochen werden kann“, erläuterte Nonte das kostenlose Beratungsangebot.

Berufsberatung

Neue Karriereimpulse für Frauen wurden im April mit der durch Nonte organisierten kostenlosen Berufsberatung von Bettina Jacob-Stallforth der Koordinierungsstelle Frau und Betrieb gesetzt. Alle verfügbaren Termine waren ausgebucht. „Es ist wichtig, nicht immer nur auf die ‚große Schwester Osnabrück‘ zu verweisen, wenn es um intensive Beratungsangebote geht, sondern auch vor Ort greifbare Unterstützung zu liefern“, so Nontes Fazit.

Um die Themen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung ging es in Frühjahr in Kursen für Frauen und Mädchen mit Melanie Aust. Restlos ausgebuchte Teilnahmeplätze und teils lange Wartelisten verdeutlichten den Bedarf in der Gemeinde und ließen den Wunsch nach einer Wiederholung in diesem Jahr laut werden.

Flagge gehisst

Auf positive Resonanz trafen auch die Sitzung der Kreisarbeitsgemeinschaft aller Gleichstellungsbeauftragten des Osnabrücker Landes im Bad Laerer Rathaus sowie das offizielle Hissen der „Terre des femmes“-Fahne zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 23. November. Zu diesem Anlass wurde im Rathaus die Sonderausstellung „Frauen“ des Bad Laerer Kunstkreises unter Anwesenheit vieler Vertreterinnen und Vertreter des Gemeindelebens eröffnet wurde.

Die Planungen für 2019 sind bereits in vollem Gange. „Es wird wieder ein Selbstverteidigungsangebot für Mädchen geben, da uns bereits im vergangenen Jahr viele Vormerkungen erreicht haben.“ Wer sich einen Platz sichern wolle, könne sich also bereits mit ihr in Verbindung setzen, so Nonte weiter. Auch das Angebot einer fundierten, kostenfreien Berufsberatung im September solle aufrechterhalten werden.

Lesung

Als neues Highlight wünscht sich Nonte zudem eine Lesung zum Thema Frauen, „um uns noch ein wenig mehr Gehör zu verschaffen.“ Besonders freut sich die Gleichstellungsbeauftragte in diesem Zusammenhang über die neue Interview-Reihe in der Gemeindezeitschrift „Bad Laer aktuell“, in der unter anderem regelmäßig starke Frauen der Gemeinde Einblicke in ihr Schaffen gewähren: „Wir sind auf einem guten Weg, den es nun gilt weiterzugehen.“

Sprechzeiten

Neue Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten: mittwochs, 10-11 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Fragen, Anregungen und Anmeldungen werden außerdem unter gleichstellung@bad-laer.de oder Tel. 05424-2911 16 entgegengenommen.