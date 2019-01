Zwei Männer in Bad Laer zusammengeschlagen CC-Editor öffnen

Am Samstagabend sind zwei Männer in Bad Laer von einer Gruppe angegriffen worden. Symbolfoto: dpa

Bad Laer. Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer gefährlichen Körperverletzung: Am Samstagabend sind ein 32-jähriger Mann und sein 41 Jahre alter Freund an der Wilhelmstraße in Bad Laer attackiert worden.